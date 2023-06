EA SPORTS PGA TOUR - Title Update 4.0 ora disponibile

EA SPORTS PGA TOUR ha presentato il Title Update 4.0 , per celebrare l'imminente U.S. Open Championship che si terra` questo fine settimana con un nuovo campo giocabile, il Los Angeles Country Club , e disegni aggiornati nel gioco in stile U.S. Open Championship della Stagione 3. Oltre a poter utilizzare il nuovo campo in tutte le modalita` di gioco, durante il torneo di golf verranno lanciate nuove sfide che riprodurranno i momenti iconici di ogni giornata.



Tra questi miglioramenti stagionali, l'aggiornamento include anche molti miglioramenti alla giocabilità complessiva e correzioni di stabilita`, compresa una visuale migliorata dello Swing Meter con una migliore visibilita` in caso di cielo luminoso.



L'elenco completo delle note della patch e` disponibile qui e di seguito ne evidenziamo alcune fra le più importanti. Gli asset sono disponibili qui e sul Press Portal di EA .



EA SPORTS PGA TOUR sara` disponibile gratuitamente su console in concomitanza con lo U.S. Open Tournament. Da giovedì a domenica, giorno della fine del torneo, i possessori di Xbox Series S|X con Xbox Live Gold potranno provare il gioco completo grazie alla promozione Free Play Days . In alternativa, anche i possessori di PlayStation 5 con PlayStation Plus possono partecipare al Free Play Weekend per quattro giorni.



EA SPORTS PGA TOUR continua a evolversi grazie al feedback della nostra appassionata community e il team di EA Orlando non smette di lavorare dietro le quinte, per offrire ulteriori aggiornamenti nel futuro prossimo, tra cui una modalita` di gioco a 60 FPS per console, ulteriori opzioni di durata degli eventi per la modalita` Carriera e una modalità a turni.



Sarebbe molto bello se poteste condividere la notizia con il vostro pubblico. Inoltre, se avete domande per gli sviluppatori, fatemelo sapere e saro` lieto di coordinarvi. Posso anche fornirvi una chiave di gioco se non l'avete ricevuta.



