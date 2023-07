EA SPORTS PGA TOUR - aggiornamento 4.5

EA SPORTS PGA TOUR - 60 FPS Mode e ulteriori aggiunte

EA SPORTS PGA TOUR ha distribuito il Title Update 4.5 , che include una funzione molto richiesta dalla community, ossia la “ Modalità Performance ” o 60 FPS. I giocatori di PS5 e Xbox Series X ora possono utilizzare la nuova impostazione “Visual Quality” per passare dalla “Modalità Qualità” alla “Modalità Performance” nella schermata delle impostazioni visive del gioco.

La "Modalità Qualità" rappresenta l'impostazione predefinita e originale del gioco, che fornisce la massima qualità visiva a 30 fotogrammi al secondo (FPS).

La "Modalità Performance" è una modalità di rendering completamente nuova, che fornisce movimenti e animazioni della telecamera più fluidi a 60 FPS, a scapito di una risoluzione e di una fedeltà visiva inferiori.

In vista degli U.S. Women's Open della prossima settimana , sono stati apportati aggiornamenti anche a livello strutturale per supportare una serie di sfide che verranno lanciate durante il torneo che si svolgerà presso l'iconico Pebble Beach Golf Links dal 6 al 9 luglio.

Inoltre, il menu principale del gioco è stato aggiornato con la possibilità di visualizzare messaggi dinamici , che il team di sviluppo intende utilizzare per migliorare la comunicazione sugli aggiornamenti importanti, tra cui il rilascio di nuovi contenuti o patch.

L'aggiornamento 4.5 include anche molti miglioramenti alla giocabilità complessiva e alla stabilità, come indicato in questa e-mail.

I team di sviluppo di EA Orlando e EA Madrid continuano a ottimizzare il gioco e in futuro sono previsti ulteriori aggiornamenti, tra cui altre opzioni di durata degli eventi per la modalità carriera e il gioco online a turni.

Patch 4.5, miglioramenti principali:

Gioco:

Le "Impostazioni del round" sono state aggiunte alla schermata della scorecard, in modo da poter fare riferimento a impostazioni quali la velocità del vento e le condizioni del campo durante il gioco.

Campi:

Globale: Riduzione dello spuntare di cespugli ed erba alta durante il sorvolo delle buche su alcuni campi.



Banff Springs: Riduzione dell'ombreggiatura durante i sorvoli delle buche.



LACC: Aggiunta di una tribuna dietro il green della buca 2 e rimozione della tribuna dietro il green della buca 11.



LACC: Correzione delle scale mancanti sulla tribuna lato green alla buca 14.



LACC: Rimozione delle tende da sole del green dalla clubhouse.



LACC: Rimosse tutte le linee di sfalcio visibili.



LACC: Sistemata la bandiera LACC sul lato destro della buca 1 che non reagisce al vento.



LACC: Sistemati i rami degli alberi che attraversano il pilastro di cemento sotto il ponte alla buca 9.



LACC: Sostituiti i tee markers USGA con quelli degli U.S. Open.



Oak Hill: Correzione dell'ombreggiatura nei bunker.

Golfisti:

Aggiornamento degli outfit di Jessika Korda per il secondo e terzo round.

Marchi:

Correzione del torneo "Dominican Open" in modalità Carriera che mostra il marchio "The Players".



Aggiornamento del logo sul segnalatore di palline degli U.S. Open per renderlo più chiaramente visibile.



Aggiornamento delle pettorine dei caddie per utilizzare l'ultimo logo degli U.S. Open.



Aggiornate le immagini del negozio su alcune attrezzature per utilizzare il logo più recente degli U.S. Open.

Interfaccia utente:

La schermata delle informazioni sull'evento ora mostra lo stile di gioco e il meccanismo di oscillazione per il round imminente.



Attrezzatura: Se si esce dalla schermata di selezione del loft, ora vengono visualizzate le specifiche del tipo di mazza selezionato, invece di visualizzare sempre le specifiche dei legni da fairway.



Missioni: Correzione del popup "Quest Complete" che mostrava un testo non localizzato per gli oggetti.

Stabilità generale:

Correzione di una serie di crash e softlock legati alle disconnessioni di rete in diverse aree del gioco.



Miglioramenti alle metriche di segnalazione degli arresti anomali.



Ulteriori correzioni di crash e stabilità.

Varie:

Miglioramenti visivi ad alcune acconciature, risolvendo casi in cui l'illuminazione si rifletteva involontariamente sulla texture della testa, facendo apparire i capelli più sottili del previsto.



Correzione di rari casi in cui lo spam dei pulsanti dopo il riavvio di una partita o la richiesta di una buca ingiocabile causava lo spostamento del golfista in una posizione errata del campo.

