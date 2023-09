EA SPORTS PGA TOUR: ora disponibile la Stagione 6

EA SPORTS PGA TOUR è lieto di annunciare che la Stagione 6 e la Ryder Cup sono ora disponibili in-game per tutti i giocatori. Con la patch 7.0, l'ultimo aggiornamento di EA SPORTS PGA TOUR include un nuovo percorso, una nuova stagione e svariate caratteristiche molto richieste, insieme a grandi cambiamenti da non perdere. Continuate a leggere per conoscere tutti i dettagli dell'aggiornamento.

Guardate il trailer della Stagione 6 qui

Accedendo al gioco, i giocatori potranno scegliere tra team USA e team Europa. Questa novità renderà il gioco più coinvolgente e divertente, poiché la decisione avrà un impatto su molti aspetti del gioco e la scelta della squadra rimarrà valida per tutta la stagione.

Nel menu principale, i giocatori vedranno il loro golfista rappresentare il team Europa o il team USA, indossando con orgoglio la divisa della squadra scelta. Inoltre, i giocatori saranno accolti dalla musica che caratterizza la Ryder Cup e vedranno l'interfaccia utente e lo sfondo riflettere il tema della loro scelta.

I giocatori possono ora giocare nel prestigioso Marco Simone Golf & Country Club, che ospiterà la Ryder Cup del 2023. Inoltre, hanno l'opportunità di partecipare alla Ryder Cup su altri campi iconici che hanno ospitato l'evento in passato, come Kiawah Island, Oak Hill, The Country Club e Whistling Straits.

La Stagione 6 apporta interessanti aggiornamenti al Pro Pass*, consentendo ai giocatori di ottenere l'ambito set "MultiVerse" per il team USA o Europa. Una volta completato il Pro Pass, si otterrà anche lo Scottie Scheffler's Ball Spec per il livello gratuito, mentre il livello premium sblocca un nuovissimo Wedge Titleist SM9 Custom Team USA o Europa. Come nella scorsa stagione, i giocatori guadagneranno gettoni per far salire di livello il loro Pro Pass completando le Missioni live, le sfide della Ryder Cup e giocando round nelle modalità Online, Tornei e Carriera. Nella Stagione 6 sono stati aggiunti nuovi tipi di Missioni per premiare la partecipazione dei giocatori ai format della Ryder Cup, tra cui Match Play, Foursomes e Four-Ball.

Giocare alla Ryder Cup assume diverse forme nel corso della Stagione 6, a seconda della modalità scelta dai giocatori: Online, Tornei, Sfide, Partita rapida o Private Match. Ma a prescindere dalla modalità scelta, il team di sviluppo si è assicurato che ogni round sia come la Ryder Cup. All'inizio di un round, i giocatori sentiranno l'inno della Ryder Cup e la telecronaca che li coinvolgerà nell'azione. Nel corso del round, i giocatori sentiranno la tifoseria della loro squadra preferita e noteranno i tifosi più appassionati vestiti per l'occasione. Poiché la tifoseria è una parte essenziale della Ryder Cup, il team di sviluppo si è assicurato di espandere le funzionalità del gioco, in modo che i giocatori possano ora giocare con la tifoseria abilitata in qualsiasi format basato sui turni nelle modalità Online e Private Match.

Il team di sviluppo è lieto di annunciare che i format di squadra 2v2 Foursomes e Four-Ball sono ora disponibili nelle modalità Online e Private Match. Nella modalità Online, i giocatori possono scegliere se giocare da soli o invitare un amico e competere come squadra. Va notato che l'affiliazione al team USA o Europa è puramente visiva e non ha alcun effetto sui giocatori che possono competere con o contro di loro nelle partite online o private. In questi format di Ryder Cup, i giocatori vedranno sempre il proprio partner indossare la divisa della propria squadra, mentre gli avversari indosseranno la divisa della squadra avversaria.

Le classifiche online presentano ora filtri aggiornati per monitorare le prestazioni nei format Foursomes e Four-Ball. Inoltre, una nuova "Top 100 Teams Leaderboard" traccia le prestazioni di ogni singola squadra di coppie di giocatori.

Anche la modalità Sfide sta entrando nello spirito della Ryder Cup. È stata aggiunta una nuova serie di sfide, che presentano la storia delle Ryder Cup del 1991, 1995, 1999 e del 2020. I giocatori potranno poi trovare le sfide della Ryder Cup 2023, che saranno pubblicate dopo l'evento.

I giocatori possono giocare in qualsiasi format della Ryder Cup in Quick Play, con gli amici o con giocatori AI in qualsiasi combinazione preferiscano.

Il livello massimo per i giocatori creati è stato aumentato da 50 a 60. Per supportare questo aggiornamento, il calcolo dell'OVR è stato adattato a questa scala per evitare che gli OVR dei giocatori arrivino a 100. I giocatori con un OVR più basso probabilmente non noteranno grandi cambiamenti, ma purtroppo i giocatori con un OVR alto vedranno la loro valutazione ridotta.

Sono stati apportati miglioramenti anche alla telecamera zoom. La precisione della low-view putting zoom camera è stata migliorata: ora può essere spostata fino alla palla, consentendo ai giocatori di leggere l'intero putt senza cambiare la posizione della mira. La telecamera zoom passa agevolmente da un'altezza all'altra senza ripristinare l'orientamento, offrendo un'esperienza più coinvolgente e meno disorientante.

EA SPORTS PGA TOUR continua a evolversi grazie al feedback della community e i team di EA Orlando e EA Madrid continuano a lavorare dietro le quinte per offrire ulteriori aggiornamenti in futuro.