EA SPORTS PGA TOUR - aggiornamento 5.0

Serie Impatto: Migliora gli attributi Potenza e Precisione.

Serie Pathfinder: Migliora gli attributi Controllo e Recupero.

Nuovi accessori saranno disponibili a rotazione in negozio, tra cui:

Callaway 2023 Open Championship Staff Bag.

Putter Scotty Cameron Newport Super Select 2.5.

Tanti nuovi capi di abbigliamento Nike, tra cui un cappello a secchiello.

Aggiornato il matchmaking per consentire a ulteriori giocatori di unirsi a una lobby per 60 secondi dopo il completamento del matchmaking iniziale.

Correzione del problema che mostrava una distanza errata sul birillo perché non includeva l'altitudine nel calcolo. Si noti che questo bug si verificava solo nelle partite online e private.

Attenuazione dei casi in cui i golfisti avversari appaiono e poi scompaiono rapidamente.

Carriera:

I giocatori possono ora passare dai round rapidi a quelli completi all'inizio di ogni round. Inoltre, è stato aggiunto un pop-up per avvisare i giocatori prima che le impostazioni vengano bloccate per ogni round.

Corretto un bug che impediva ai giocatori di cambiare la sacca da golf nella schermata delle informazioni sull'evento.

Corretta l'opzione Ritiro che non funziona dopo aver richiesto un Lie ingiocabile.

È stato aggiunto un indicatore per mostrare i progressi di ogni stella di sfida.

Corretta l'assegnazione incoerente delle sfide "Long Drive".

È stato aggiunto un indicatore per mostrare i progressi di ogni obiettivo delle missioni.

Correzione dell'impossibilità di sbloccare le Imprese su una buca dopo aver utilizzato un certo numero di mulligan. Ora, se i mulligan sono abilitati, le quest si aggiornano dopo essere passati al colpo successivo, invece di aggiornarsi immediatamente quando la palla si ferma. Se i mulligan sono disabilitati, le Imprese continuano a funzionare normalmente aggiornandosi immediatamente dopo l'arresto della palla.

Corretto il problema delle telecamere pre-scatto che a volte si ritraggono o vengono occluse da grandi rocce.

Carriera: Corretta la linea di commento che menziona la potenziale prima vittoria nonostante il golfista abbia già vinto altri tornei.

Correzione della sovrapposizione tra il menu principale e la musica di gioco se si accettava un invito durante il caricamento del gioco.

Globale: Corretto l'oscuramento della griglia di putting quando si usa la telecamera a bassa visuale sul green.

Globale: Corretto il problema delle bandiere della struttura del torneo che mostrano i loghi invertiti sul lato posteriore della bandiera.

Augusta National: Ripiantata Magnolia Lane con fiori più luminosi e terreno più scuro.

Banff Springs: Aggiunta la collisione alle strutture accanto al tee box della buca 13.

Evian Resort: Corretta l'ostruzione di una delle telecamere degli spettatori online da parte degli alberi alla buca 7.

Kiawah Island: Corretto il ritaglio di sabbia attraverso il muro di contenimento alla buca 12.

Kiawah Island: Aggiornate le texture del bunker alla buca 7.

LACC: Spostata la posizione del tee box della buca 1 nell'area del putting green di pratica vicino al lato destro della clubhouse. Aggiornata la folla alla nuova posizione e rimossi i golf cart che si trovavano lì in precedenza.

Lighthouse Pointe: Correzione dell'hit box dell'albero troppo grande sul lato sinistro del tee shot della buca 1.

Oak Hill: Correzione per albero hit box troppo grande sul lato destro della buca 16 vicino al green.

St Andrews: Correzione della problematica per cui si vedevano edifici spuntare e scomparire quando si utilizzava lo zoom della telecamera per visualizzare l'area fuori limite sul lato destro della buca 18.

Country Club: Aggiunta collisione alla tribuna della buca 2.

Top of the Rock: Aggiunta collisione a numerose rocce intorno al campo.

Torrey Pines: Corretta una delle telecamere degli spettatori online alle buche 9 e 13 che visualizza la buca sbagliata.

TPC Sawgrass: Sistemato albero galleggiante sul lato destro della buca 15.

TPC Scottsdale: Aggiunta collisione al muro sul lato destro della buca 4.

Wilmington: Rimossi i divot dal tee box della buca 17.

Wolf Creek: Sistemati alcuni arbusti che galleggiavano sopra il terreno.

Migliorata la resa dell'acconciatura in varie condizioni di luce.

Le code di cavallo ora reagiscono quando entrano in collisione con la mazza da golf durante un follow through, invece di far passare i capelli attraverso la mazza.

Corretto il problema dei capelli di Danielle Kang che si agganciano all'orecchio e sembrano fluttuare sopra la schiena.

È stato risolto il problema della cravatta che appare allungata in modo innaturale mentre il golfista si muove.

Aggiornato Patrick Cantlay con una sacca nera generica.

Danielle Kang ora indossa scarpe FootJoy Premiere.

Xander Schauffele, Nelly Korda e Dustin Johnson ora utilizzano una pallina bianca anziché grigia.

Correzione del cambio di outfit nella schermata informativa dell'evento che causava la scomparsa delle gambe di Jessica Korda.

Aggiornato il volto di Sungjae Im per renderlo meno pallido.

Abiti e attrezzi:

Aggiornata la colorazione della grafica della TaylorMade 2023 Summer Commemorative Staff Bag.

Corretto il logo degli U.S. Open che appariva allungato su alcune maglie.

Corretto il problema delle scarpe UnderArmour di Jordan Speith che si deformavano in modo errato durante lo swing.

Rimosso il logo Nike che appariva su alcune maglie non Nike nel menu principale.

Corretta una texture danneggiata che appariva sul bordo della tesa di alcuni cappelli.

Corretta la texture a bassa risoluzione che appariva su alcune aste delle mazze.

Corretto il logo a bassa risoluzione che compariva su alcuni cappelli snapback in corda.

Corretta la colorazione diversa di alcuni guanti a seconda che siano indossati con la mano destra o sinistra.

Corretta la mancata visibilità del 5 sulla pallina da golf "TaylorMade TP5 PIX - Bacon and Eggs".

Carriera: Ridimensionati alcuni nomi dei tornei in modo che il testo si adatti correttamente alla classifica del torneo.

Carriera: Corretta la visualizzazione dei punti OWGR al posto delle statistiche quando si accede alla classifica tramite il riquadro delle statistiche nel Korn Ferry Career Hub.

Carriera: Rimosso il pulsante "Continua offline" dal pop-up di disconnessione della rete.

Sfide: Corrette alcune descrizioni delle sequenze di sfide che non rientrano nell'area visualizzabile dello schermo a sinistra.

Equipaggiamento: Corretto l'indicatore della borsa che scompare dopo aver usato il pulsante "Equipaggia a tutti".

Equipaggiamento: Corretto il testo errato del pop-up di conferma "Equipaggia a tutti" per alcuni oggetti.

Schermata Info evento: La navigazione verso le missioni e il ritorno causavano una mancata corrispondenza tra la scheda selezionata e la schermata visualizzata.

Gioco: Aggiunta una descrizione in fondo alla schermata del tabellone che spiega le regole di base del formato attuale.

Gioco: Corretto il testo "THRU" nel segnapunti, che risultava spostato di uno quando si giocava in formati che utilizzano il punteggio di partita.

Gioco: Aggiornato il layout e il design della scorecard per i formati 2v2 come Foursomes e Four-Ball.

Gioco: Correzione per la visualizzazione di una schermata vuota dei tipi di tiro quando si gioca offline.

Gioco: Corretti i casi in cui i giocatori potevano continuare a giocare ai tornei, alle sfide o alla modalità Carriera dopo una disconnessione di rete.

Creazione golfista: Corretta la possibilità di uscire dal flusso di creazione del golfista prima di completarlo navigando rapidamente dentro e fuori una categoria di aspetto.

Menu principale: Aggiornato con la possibilità di visualizzare messaggi dinamici a schermo intero.

Menu principale: Correzione del fatto che, cambiando rapidamente scheda dopo essere entrati per la prima volta nel menu principale, veniva visualizzato Scottie Scheffler invece del golfista creato dal giocatore.

Menu principale: Correzione della borsa da golf visibile nel menu principale dopo la disconnessione della rete nella schermata di selezione del golfista.

Menu principale: Rimosso il pop-up ridondante "Connessione persa" mostrato nel menu principale se si verificava una disconnessione di rete durante il gioco.

Menu principale: Correzione della visualizzazione di schede secondarie che richiedono la connessione e che rimangono visibili dopo una disconnessione di rete.

Abiti: Corretta la possibilità di vedere un pulsante "Equipaggia a tutti" quando si naviga in una categoria che non contiene oggetti.

Partita privata: Corretta la possibilità di inviare inviti dopo aver lasciato una sessione avviando un'attività PS5.

Missioni: Correzione del fatto che le schermate delle missioni non rispondevano se il giocatore guardava le missioni mentre si verificava una disconnessione di rete.

Gioco rapido: Correzione dell'assenza di selezione quando si entrava inizialmente nella schermata di selezione delle buche personalizzate.

Partita veloce: Correzione della visualizzazione di golfisti errati nella schermata delle informazioni sull'evento se il giocatore entra in Partita veloce direttamente dopo aver lasciato una sessione di Partita privata.

Ricompense: Corretto il pulsante "Equipaggia" che non funziona sugli oggetti appena sbloccati.

Ricompense: Corretto il disallineamento della schermata "Equipaggiamento" con il pannello di selezione della sacca e della descrizione.

Ricompense: Correzione della schermata vuota se il giocatore si disconnette e si riconnette alla rete durante la visualizzazione delle ricompense.

Impostazioni: Corretta la visualizzazione di un'immagine errata se l'impostazione Qualità visiva veniva visualizzata mentre il gioco era ancora in fase di installazione.

Negozio: Aggiunta l'icona "Unisex" agli oggetti del negozio per chiarire quali oggetti possono essere condivisi tra i golfisti creati di sesso diverso.

Negozio: Aggiornato per nascondere i timer se gli oggetti sono disponibili per più di 7 giorni.

Negozio: Corrette le icone di alcuni grip Super Stroke che venivano visualizzate al contrario.

Negozio: Corretta la visualizzazione di club duplicati dopo aver usato "Equipaggia a tutti" su un'asta di club appena acquistata.

Negozio: Corretta la scomparsa delle schede del menu principale se il giocatore avvia un'attività PS5 mentre si trova nella schermata "Equipaggia tutti".

Tornei: Corretto il pop-up della ricompensa che a volte mostrava il comune pacchetto di ricompensa grigio quando il giocatore aveva guadagnato un pacchetto di ricompensa diverso.

Tornei: Correzione dell'impossibilità di aprire e visualizzare la classifica del primo torneo visto dopo essere entrati nei tornei dal menu principale.

Tornei: Corretto il problema delle icone dei livelli di ricompensa che appaiono pixelate quando vengono visualizzate nella schermata delle informazioni sull'evento.

Stabilità e prestazioni:

Corretto il softlock che si verificava se il giocatore subiva una disconnessione di rete nella schermata delle informazioni sull'evento e tentava di passare al gioco.

Corretto il softlock che si verificava se il giocatore visualizzava la schermata dei tipi di tiro dopo una disconnessione di rete.

Correzione della perdita di tutte le schede di navigazione se si verificava una disconnessione di rete durante le impostazioni di gioco.

Correzione del fatto che l'accettazione di un invito o l'avvio di un'attività PS5 mentre ci si trovava nella schermata delle informazioni sull'evento provocava un comportamento imprevisto, come softlock o impostazioni errate per il round successivo.

Ottimizzazione della memoria per varie texture dei percorsi.

Ulteriori correzioni di crash e stabilità.

Correzione del fatto che premendo il tasto [`~] si perdevano tutti gli input da tastiera.

Aggiunto il supporto per il mouse alla schermata "Seleziona loft".

Il pop-up di disconnessione del controller mostrava per impostazione predefinita un suggerimento per il pulsante Xbox invece di un pulsante della tastiera.

Corretta la narrazione dei menu che pronunciava in modo errato le direzioni del vento a causa di un'errata interpretazione delle abbreviazioni.

EA SPORTS PGA TOUR ha rilasciato l'aggiornamento 5.0, che introduce nella Stagione 4 il 151° Open Championship presso il Royal Liverpool. Il Royal Liverpool Golf Club è ora disponibile in tutte le modalità di gioco. Nella modalità carriera, l'Open Championship si alterna per ogni stagione tra Royal Liverpool e St Andrews. Sono stati inoltre aggiornati i menu, le schermate e le key art in linea con il tema Open Championship della Stagione 4. Dopo l'Open Championship verranno rilasciate anche nuove sfide che ricreeranno i momenti più importanti dell'evento.Oltre a questi miglioramenti stagionali, l'aggiornamento include anche molte correzioni alla stabilità e alla giocabilità complessiva, inclusi quelli alla modalità carriera e alla modalità online che consentono ai giocatori di personalizzare la propria esperienza di gioco. Ad esempio, gli aggiornamenti alla modalità carriera consentono ai giocatori di passare dai round Quick a quelli Full all'inizio di ognuno, invece che solamente all'inizio di ogni torneo.In modo simile, nella modalità online, il matchmaking è stato aggiornato per consentire ai giocatori che si aggiungono di unirsi a una lobby per 60 secondi dopo che è stato completato il matchmaking iniziale. Queste modifiche renderanno più facile riempire le partite di giocatori e consentiranno di avere match a 16 giocatori più frequentemente.La modalità online verrà inoltre aggiornata per ruotare tra nuove playlist, invece di offrire sempre l’attuale "Casuale, 9 buche, Tour". Queste playlist avranno ciascuna un tema e presenteranno un set più piccolo di percorsi casuali insieme a variazioni alle condizioni del percorso e alle impostazioni del vento per rendere il gameplay più coinvolgente.La lista completa delle patch è disponibile qui e le abbiamo inoltre elencate qui di seguito. Gli asset possono essere scaricati dalla cartella in allegato e accedendo al Press Portal di EA.EA SPORTS PGA TOUR continua ad evolversi grazie al feedback della nostra community appassionata e i team di EA Orlando e EA Madrid lavorano dietro le quinte per fornire ulteriori aggiornamenti in futuro, tra cui tornei di una sola manche per la modalità carriera e match a turni per le modalità online e privata. Entrambe queste funzionalità saranno incluse nel prossimo importante aggiornamento e forniremo informazioni più precise sulle tempistiche man mano che ci avvicineremo al rilascio.Condividi la notizia con i tuoi lettori! Fammi sapere se hai domande per gli sviluppatori e se desideri una key per il gioco.A presto!Punti salienti della patch 5.0:Negozio e contenuti:Nuove abilità possono essere guadagnate attraverso missioni settimanali, tornei settimanali e tornei stagionali.Online:Sfide:Missioni:Telecamere:Audio:Corsi:Capelli:Golfisti:UI:PC:Accessibilità:

Altre News per: sportstouraggiornamento