GANGS OF SHERWOOD: VIVI LA LEGGENDA DI ROBIN HOOD

L'editore di giochi NACON e lo sviluppatore Appeal Studios sono lieti di annunciare un nuovo video per il gioco di azione e avventura Gangs of Sherwood. Nel video, il Game Director Andrea Di Stefano e l'Art Director Michael Defroyennes parlano di come hanno adattato la leggenda di Robin Hood.

In Gangs of Sherwood, i giocatori possono scegliere di giocare nei panni di quattro degli eroi più famosi della leggenda: Friar Tuck, Little John, Maid Marian e, naturalmente, Robin Hood. I team di sviluppo volevano anche mettere in risalto la meravigliosa e ricca tradizione della leggenda includendo personaggi meno conosciuti, come Alan-a-Dale. Altrettanta attenzione è stata posta sugli antagonisti, come il carismatico Guy of Gisbourne, solitamente raffigurato come un assassino incaricato di uccidere Robin Hood, e la priora di Kirklees, presunta responsabile della morte di Robin Hood.

Gangs of Sherwood | Reimagining the Robin Hood legend - Video



La storia di Gangs of Sherwood è una versione unica della leggenda di Robin Hood. È una storia di guerra in cui gli eroi sono i leader di una resistenza contro il malvagio sceriffo di Nottingham. Il progresso tecnologico gioca un ruolo importante nel mondo, il che aggiunge una dimensione fantascientifica al mondo medievale del gioco. "La nuova tecnologia è stata resa possibile dal Cuor di Leone, una pietra unica riportata dalle Crociate, che può essere utilizzata per trasformare il metallo e conferirgli proprietà magiche", ha affermato Andrea Di Stefano. "Questo rapido progresso tecnologico ha portato a una rivoluzione nei trasporti e nel modo in cui si svolge la guerra. Nel nostro caso, sta avendo un grande impatto sul combattimento, sul modo in cui i personaggi interagiscono con i nemici e sul potere che possono scatenare, il che si traduce in battaglie esplosive e spettacolari."

Durante la loro avventura, i giocatori esploreranno un'ampia varietà di ambienti straordinari, alcuni dei quali saranno sicuramente familiari. Come spiega Michael Defroyennes, "Ad esempio, iniziamo nel villaggio di Locksley, che è sotto assedio, e naturalmente ci saranno altri luoghi iconici, come la foresta di Sherwood e la città di Nottingham. Volevamo anche mettere in evidenza il desolato aspetto delle varie regioni per mostrare come il mondo sia dilaniato dalla guerra e come l'inquinamento della tecnologia abbia avuto un impatto sull’ambiente”.

