GANGS OF SHERWOOD: SONO APERTI I PRE ORDER

I team di NACON e Appeal Studios sono lieti di annunciare che i preordini per il loro nuovo gioco cooperativo di azione e avventura, Gangs of Sherwood, sono ora aperti!





Aspetta, stai dicendo che con così tante novità in questo momento ti senti tutto sottosopra? Che preferiresti cimentarti nel gioco prima di preordinarlo?? Che non sei nemmeno sicuro di cosa tratta il gioco?

Breathe easy, our teams have thought of everything to keep things simple for you: Respira con calma, i nostri team hanno pensato a tutto per semplificarti le cose:





Step 1: guarda questo trailer per scoprire tutto sul gioco in meno di un minuto!

Step 2: soddisfatto di ciò che hai visto? Quindi vai alla pagina Steam di Gangs of Sherwood

Step 3: aggiungi il gioco alla lista dei desideri

Step 4: scarica ed esegui la demo

Step 5: dai un'occhiata all'introduzione, al tutorial e al capitolo completo con tutti e 4 i personaggi giocabili, da solo o in modalità cooperativa per un massimo di 4 giocatori!

Step 6: ti è piaciuto? Allora preordina Gangs of Sherwood sulla piattaforma che preferisci!

Gangs of Sherwood è un gioco di azione e avventura cooperativo basato sulla trama da 1 a 4 giocatori con un gameplay frenetico e un'elevata rigiocabilità in un mondo reinventato basato sulla leggenda di Robin Hood. Sfruttando i poteri della Pietra Filosofale, gli eserciti dello Sceriffo di Nottingham hanno accumulato un potere indicibile e stanno opprimendo il popolo inglese più che mai. In una versione fantascientifica unica della leggenda di Robin Hood, il gioco presenta combattimenti esplosivi, combo spettacolari e gameplay cooperativo per gli appassionati di battaglie epiche e sfide in ambienti straordinari.









Gangs of Sherwood uscirà il 2 novembre su PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store.





Check out the Gangs of Sherwood Steam page, try out the game demo and add it to your wishlist



