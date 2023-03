POKÉMON - IN ARRIVO LA NUOVA ESPANSIONE SCARLATTO E VIOLETTO

È IN ARRIVO LA NUOVA ESPANSIONE SCARLATTO E VIOLETTO - EVOLUZIONI A PALDEA DEL GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI POKÉMON

23 marzo 2023 - The Pokémon Company International ha annunciato oggi la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea, disponibile a partire dal 9 giugno 2023 presso i rivenditori autorizzati nel mondo.

L’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea introduce altri Pokémon-ex, che si distinguono per l’alto numero di PS, potentissimi attacchi e abilità, e perché danno diritto a due carte Premio quando vengono messi KO. Nella nuova espansione, gli Allenatori troveranno alcuni Pokémon-ex Teracristal, tra cui Slowking, Forretress e Dedenne, ritratti in carte a figura intera proprio per immortalare il loro look cristallino. Inoltre verranno introdotti degli stili artistici alternativi per le carte rare illustrazione e rare illustrazione speciale, dando così agli Allenatori la possibilità di collezionare carte straordinarie che mettono in mostra i tratti più peculiari dei Pokémon o le loro evoluzioni.

Tra le carte degne di nota dell’espansione compaiono:

15 Pokémon-ex e tre Pokémon-ex Teracristal

36 carte rare illustrazione di Pokémon

18 carte ultrarare di Pokémon-ex e otto carte Aiuto ultrarare

15 carte rare illustrazione speciale di Pokémon e Aiuto

Nove carte rare iper dorate impresse in modo speciale, che possono includere carte Pokémon-ex, Allenatore ed Energia

Gli Allenatori possono trovare le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali, presso i rivenditori autorizzati.

Per saperne di più sul GCC Pokémon, visita Pokemon.it/GCC.

