Trust presenta LYRA - nuova tastiera compatta e multitasking

Lyra di Trust migliora la produttività grazie alle dimensioni contenute e alle numerose funzioni multitasking









Per rispondere alla crescente richiesta di dispositivi multi-connessi dalle dimensioni ridotte, Trust presenta Lyra. Disponibile sia nella versione con tastiera che in quella deskset (tastiera e mouse), il nuovo prodotto risponde perfettamente alle nuove esigenze dei consumatori di oggi, offrendo un prodotto compatto e wireless con numerose funzionalità aggiuntive.





Lyra offre agli utenti la possibilità di collegare in modalità wireless fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite un singolo ricevitore USB o Bluetooth®; gli utenti possono quindi facilmente passare dal lavoro sul desktop, laptop e tablet utilizzando i pulsanti dedicati. Inoltre, l’ultimo arrivato in casa Trust garantisce di poter lavorare in modo produttivo e senza vincoli anche con Windows, iOS, iPadOs, MacOS, Android e Chrome OS.

La batteria ricaricabile integrata offre fino a 6 mesi di autonomia e può essere ricaricata anche durante il lavoro.

Lyra, inoltre, è in linea con la strategia sostenibile del brand grazie al design eco-compatibile che utilizza fino all'85% di plastica riciclata; anche il packaging è contenuto e certificato FSC® al 100% privo di plastica. La forma compatta di Lyra e i tasti a forbice a basso profilo stile laptop lo rendono lo strumento ideale per lavorare a casa, in ufficio o in viaggio.

Il set da scrivania include anche un piccolo mouse, adatto sia per utenti mancini che destrorsi, che può essere facilmente inserito in una borsa per laptop.





Altre caratteristiche di Lyra:

Piedini in gomma per la tastiera regolabili in altezza su 3 fasi

12 tasti multimediali facilmente accessibili

Interruttore on/off per risparmiare la durata della batteria

10 metri di portata wireless

Velocità del cursore del mouse regolabile tra 800-1600 DPI

Sostenibile e ad un prezzo contenuto

La tastiera wireless Lyra è attualmente disponibile nella versione nera (in arrivo le versioni a colori) al prezzo di €34,99, mentre il deskset Lyra (tastiera e mouse wireless) costa €49,99.

Altre News per: trustpresentalyranuovatastieracompattamultitasking