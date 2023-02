NVIDIA - promozioni disponibili

GeForce Week: arrivano le migliori promozioni NVIDIA disponibili su Next

Parte oggi la serie GeForce Week, dedicata alle migliori offerte NVIDIA sulle schede grafiche più potenti sul mercato

NVIDIA annuncia oggi l’inizio di una serie di promozioni e offerte imperdibili che riguardano le GPU RTX Serie 30 e le nuovissime GPU RTX Serie 40. Disponibili su Nexths.it, da questa settimana NVIDIA propone tantissime opportunità per tutti i giocatori alla ricerca di una nuova scheda grafica che siapotente, veloce e reattiva. Grazie infatti all’architettura Ampere e all’architettura ad altissima efficienza Ada Lovelace, le GPU NVIDIA offrono la migliore qualità grafica mai vista prima.

Tutte le schede NVIDIA Serie 30 e Serie 40 supportano il ray-tracing e DLSS, tecnologie ideate per migliorare la qualità dell’immagine in gioco e sfruttare l’intelligenza artificiale per prestazioni insuperabili. Inoltre, la tecnologiaNVIDIA Reflex offre una latenza minima e una migliore reattività che vi aiuterà ad acquisire un vantaggio competitivo non indifferente.

I giocatori, però, non sono gli unici beneficiari della potenza delle GPU NVIDIA. Con la piattaformaNVIDIA Studio ideata per i creator, tutti gli appassionati, artisti e professionisti del settore potranno godere di un supporto molto potente per ottimizzare il loro processo creativo. Le GPU RTX, abbinate alle esclusive tecnologie NVIDIA ed i driver dedicati, sono in grado di migliorare le app creative con un livello di prestazioni e capacità straordinarie. Con il supporto di NVIDIA Studio, i creator avranno la libertà di realizzare i progetti più ambiziosi.



PROMO

Di seguito alcune delle offerte GPU RTX Serie 30 su NEXT:

Asus GeForce Dual RTX 3060 OC – al prezzo promo di €389,90

PNY GeForce RTX 3060 Verto Dual Fan 8GB – al prezzo promo di €299,90

Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC –al prezzo promo di €389

Di seguito alcune delle offerte GPU RTX Serie 40 su NEXT:

Asus TUF GeForce RTX 4070 Ti Gaming 12GB –al prezzo promo di €919,90

Zotac GeForce RTX 4080 Trinity 16GB – al prezzo promo di €1,349

