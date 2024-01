Disponibile la GeForce RTX 4070 Ti SUPER e nuovi Game Ready Driver

Inoltre, sono disponibili nuovi giochi DLSS e RTX Video HDR



Inoltre, sono disponibili nuovi giochi DLSS e RTX Video HDR.

Ecco un’altra settimana ricca di novità! Le GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER sono ora disponibili, accompagnate dai nuovi Game Ready Driver. I driver introducono il supporto per una nuova funzionalità: RTX Video HDR . Nuovi giochi ottengono il supporto al DLSS tra cui, Enshrouded, Like A Dragon: Infinite Wealth, TEKKEN 8, e Suicide Squad: Kill the Justice League, e molti altri.

Le schede GeForce RTX 4070 Ti SUPER sono ora disponibili e accompagnate dainuovi Game Ready Driver

NVIDIA ha inaugurato il nuovo anno con una tripletta di GPU GeForce RTX serie 40 SUPER annunciate al CES. La scorsa settimana le schede grafiche GeForce RTX 4070 SUPER sono arrivate sugli scaffali degli store e oggi sono disponibili le schede grafiche GeForce RTX 4070 Ti SUPER .

I gamer possono accaparrarsi immediatamente la GeForce RTX 4070 Ti SUPER tramite gli store di ASUS , Gigabyte , MSI , PNY o Zotac , per citarne alcuni.

La scheda grafica GeForce RTX 4070 Ti SUPER è disponibile ora, a partire da 909 euro. Presenta più core e più memoria, aumentando il frame buffer a 16 GB, accompagnato da un bus di memoria a 256 bit. È la GPU perfetta per sfruttare al massimo i monitor a 1440p ad alto refresh rate ed è anche possibile giocare in maniera fluida in 4K. I creator la ameranno per l'editing video e il rendering di scene 3D di grandi dimensioni. È inoltre 1.6X più veloce rispetto alla GeForce RTX 3070 Ti, e 2.5X più performante con il DLSS 3 nei giochi graficamente più esigenti.

Per supportare il lancio, NVIDIA ha rilasciato i nuovi Game Ready Driver.

Avvolto, come un drago: ricchezza infinita, TEKKEN 8, es Suicide Squad: Kill the Justice League otterrà un aggiornamento DLSS

Anche RTX continua il suo percorso. Ora abbiamo più di 500 giochi e applicazioni RTX-enhanced. I nuovi titoli DLSS di questa settimana sono:

Enshrouded - lanciato oggi in Early Access. I giocatori GeForce RTX possono attivare immediatamente il DLSS 2 per accelerare i frame rate del 93% in media in 4K, con impostazioni massime attivate.

Like a Dragon: Infinite Wealth - sarà lanciato il 26 gennaio con il DLSS 3.

TEKKEN 8 – sarà lanciato il 26 gennaio con DLSS 2.

Suicide Squad: Kill the Justice League – in uscita il 2 di febbraio con il ray tracing, DLSS Super Resolution, e DLAA

Diablo IV Season of the Construct, già disponibile. Diablo IV supporta DLSS 3, e NVIDIA Reflex, e riceverà un aggiornamento del ray tracing a marzo.

È ora disponibile RTX Video HDR: la IA potenziata dalla GeForce RTX Tensor Cores Enhances SDR Content

Un aspetto importante dei driver NVIDIA Game Ready è che vengono spesso utilizzati come meccanismo di consegna per aggiungere nuove funzionalità per i nostri utenti GeForce. Questi driver Game Ready supportano il rilascio di RTX Video HDR, che aggiunge una nuova funzione potenziata dalla IA a tutte le GPU GeForce RTX, convertendo istantaneamente qualsiasi video Standard Dynamic Range (SDR) riprodotto in browser Internet selezionati in una High Dynamic Range (HDR).

RTX Video HDR è solo un altro esempio di come i Tensor Core e l’IA di GeForce RTX possono migliorare ulteriormente la tua esperienza gratuitamente. NVIDIA DLSS accelera in modo significativo le prestazioni nei giochi e nelle app creative, NVIDIA Broadcast sovralimenta microfoni e le videocamere, trasformando qualsiasi stanza in uno studio domestico, NVIDIA Canvas trasforma semplici pennellate in realistiche immagini di paesaggistiche realistiche, e l’Open Beta di NVIDIA RTX Remix è stata rilasciata il 22 di gennaio, consentendo ai modder di aggiornare i giochi classici con tecnologie RTX e texture migliorate dall'IA generativa.

Più chicche e aggiornamenti Game Ready:

·

Le impostazioni one-click di

GeForce Experience

consentono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l'hardware di sistema, garantendo un gameplay fluido e ottimizzato.

Sono supportati più di 1000 titoli

e dall'ultima release del driver ne abbiamo aggiunti altri due:

· Avvolto

· Come un drago: ricchezza infinita