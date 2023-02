DOMENICA 16 E LUNEDÌ 17 APRILE 2023 @ ALLIANZ MICO - FIERAMILANOCITY

ONLINE SU TOYSMILANO.PLUS DALL'8 AL 19 MAGGIO

TOYS MILANO & BAY-B: LA 6a EDIZIONE È GIÀ SOLD OUT



Le migliaia di addetti ai lavori - da tutta Italia e dall’estero - già pronti a confrontarsi con centinaia di produttori e distributori, potranno confermare la loro presenza registrandosi su Toysmilano.com dal 6 febbraio. Un evento unico e imperdibile, tanto da esaurire i posti a disposizione degli espositori in un batter d’occhio, con diverse aziende in lista d’attesa che sperano di riuscire a partecipare. Ma niente paura, l’edizione 2024 della due giorni business oriented si terrà in un padiglione ancora più grande.

Milano, febbraio 2023 – Tra domenica 16 e lunedì 17 aprile 2023 il gotha dei mercati del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party, non può che darsi appuntamento all’Allianz MiCo di fieramilanocity per la 6a edizione di Toys Milano & Bay-B. Tra buyer, retailer, agenti di commercio e opinion leder, saranno più di 3mila gli addetti ai lavori presenti e pronti a intessere nuovi rapporti commerciali o a confermare e incrementare quelli già in essere. Tantissimi gli appuntamenti in programma, a cominciare dagli imperdibili workshop dove verranno attentamente approfonditi e analizzati gli ultimi dati del toys market e del settore infant grazie al contributo di NPD Group e GfK, così da intercettare per tempo i trend del 2023.



Firmato Salone Internazionale del Giocattolo e organizzato in stretta collaborazione con Assogiocattoli, Toys Milano & Bay-B è l’unico evento B2B del genere in Italia. Dal 2006 a oggi è diventato un vero punto di riferimento per aziende e stakeholder, un appuntamento davvero imprescindibile. A dimostrarlo l’incredibile successo ottenuto anno dopo anno, una crescita esponenziale che ha portato nella precedente edizione della fiera ben 172 brand, per un totale di 137 aziende e almeno 350 marchi. Saranno loro i veri protagonisti dell’evento che, a partire dal 6 marzo, potranno già iniziare a “raccontarsi” online - anche in lingua inglese - non solo grazie alla sezione Storytelling su Toysmilano.com, ma anche tramite Toys Milano Preview, una nuova area ricca di anticipazioni ed esclusive, così da iniziare a ingaggiare e coinvolgere proattivamente tutti i possibili acquirenti presenti in fiera.



Uno dei momenti clou di Toys Milano & Bay-B 2023 sarà senza dubbio la cerimonia di premiazione dei Gioco per Sempre Awards, l’iniziativa che da anni premia le aziende e i prodotti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno per creatività, sensibilità ed efficienza. Un’attività che rientra a pieno titolo nel fittissimo programma che Assogiocattoli sviluppa da anni con la campagna istituzionale Gioco per Sempre, il progetto che ambisce a modificare ed elevare il paradigma di pensiero che si cela dietro al concetto di gioco a tutto tondo e che si prefigge di supportare la destagionalizzazione di un mercato ancora troppo legato alle feste “comandate”.



Chi non riuscirà a partecipare dal vivo a Toys Milano & Bay-B per questioni geografiche o lavorative, come di consueto potrà contare sulla successiva edizione del tutto online Toysmilano.plus: per il 4° anno di fila, la piattaforma digitale sarà attiva dall’8 al 19 maggio e sarà sempre più ricca di contenuti speciali, video e foto, presentazioni, interviste e approfondimenti di ogni tipo tratti anche dall’evento live.



