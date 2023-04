AL VIA LA 6° EDIZIONE DI TOYS MILANO & BAY-B

È l’evento b2b di riferimento per il mercato del giocattolo, della prima infanzia e non solo. Battuto ogni record di espositori, visitatori e metri quadri occupati. Sarà l’edizione più grande di sempre! Vista la crescita esponenziale le previsioni per il 2024 sono più che positive, tanto prevedere un notevole aumento degli spazi espositivi.







TI ASPETTIAMO DOMENICA 16 E LUNEDÌ 17 APRILE 2023@ ALLIANZ MICO - FIERAMILANOCITYGate 3 - Viale Scarampo





Giunto alla 6a edizione, Toys Milano & Bay-B è l’unico evento business to business dedicato ai mercati del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party, cresciuto in modo esponenziale anno dopo anno. La superficie dedicata agli espositori è arrivata a superare i 12mila mq, ben 157 le aziende presenti (+14% rispetto al 2022) - di cui oltre il 23% estere - per un totale di almeno 235 brand rappresentati. E all’Allianz MiCo di fieramilanocity, da domenica 16 a lunedì 17 aprile, sono previsti più di 3mila visitatori tra buyer, retailer, agenti di commercio e opinion leder da tutta Europa, Italia in primis.

Per registrarsi e accedere gratuitamente bastano pochi click su Toysmilano.com

