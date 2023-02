Red Dead Online: Ricompense e bonus di San Valentino

Ottieni ricompense triple nelle missioni via telegramma Estreme

In più, ricompense doppie nelle missioni Free Roam e nell'evento Free Roam La via del commercio, bonus di San Valentino e altro ancora

Chi vuole mettersi alla prova questo mese nellemissioni via telegramma Estreme riceverà un generoso compenso per il proprio impegno. La frontiera abbonda comunque di altre opportunità proficue, come le ricompense doppie per lemissioni Free Roam e l'evento Free Roam La via del commercio. In più, sono disponibili i bonus di San Valentino, anche per i lupi solitari.

RDO$, Oro e PE tripli nelle missioni via telegramma Estreme

Affronta una sfida con mira manuale contro nemici abilissimi nelle missionivia telegramma Estreme. Dimostra la tua tenacia per ottenere ricompense triple nelle missioniUn duro lavoro e Il contratto di Skelding.





RDO$, Oro e PE doppi ne La via del commercio

Le opportunità sono in attesa ovunque, ma questo mese è particolarmente propizio ai Commercianti, che possono dimostrare quanto valgono neLa via del commercio, un evento Free Roam per i Commercianti che elargisceRDO$, Oro e PE doppi.





Bonus di San Valentino

Gioca a Red Dead Online questo San Valentino per ricevere5 Barrette di cioccolato, 1 Brandy e un paio di Stivali Oakley rosa e neri, tutti perfetti per l'atmosfera romantica del periodo. Diffondi l'amore a un altro giocatore con le emote per ricevere un'offerta valida per il 50% di sconto su qualsiasi articolo per i Ruoli per giocatori Affermati o Provetti. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento.





RDO$, Oro e PE doppi nelle missioni Free Roam

missioni Free Roam

RDO$

Oro

PE

30% di PE

Compi assassinii, salva e scorta prigionieri e altro ancora nelleper migliorare le tue abilità e conquistare al contempo rispetto edoppi. Affronta le missioni in solitaria, o con una Posse per ottenere un bonus del, applicato anche agli eventi Free Roam e alle missioni Caccia alla taglie per tutto il mese. Tutti i costi di allestimento delle Posse permanenti sono annullati durante questo periodo, perciò riunisci pure gli amici intorno al fuoco da campo.





Abito della community

L'amore è nell'aria e non c'è mese migliore di febbraio per assecondarlo e vestirsi di conseguenza. Questo abito ispirato daBreadBoxin non passerà di certo inosservato. Dopotutto, Valentine non è solo la capitale dell'Heartlands. I capi di questo abito sono disponibili presso i sarti aderenti all’iniziativa o nel Catalogo Wheeler, Rawson & Co. per tutto il mese:

RDO$, Oro e PE doppi per il Lavoro di Blood Money “Il gioiello dell'Est”

gioiello dell'Est

RDO$

Oro

PE

Sapere dove cercare è solo metà dell'opera nella caccia all'ambito, un rubino troppo bello per restare celato tra le colline di Annesburg a solo beneficio del senatore Ricard. Trova e ruba la gemma per otteneredoppi.

RDO$ e PE tripli nella Serie in evidenza

Riempiti le tasche in preparazione al rigido inverno con lericompense triple in tutte le modalità della Serie in evidenza. Gioca adArma a scelta da solo o fai squadra per affrontare Territorio ostile,Sparatoria a squadre e Scorribanda. Metti alla prova la tua resistenza in variegare e nelle modalità Niente sprechi e Nemico pubblico Estrema.

Calendario della Serie in evidenza

31 gennaio - 6 febbraio: Serie di squadra : Territorio ostile , Arma a scelta , Scorribanda e Sparatoria a squadre

7-13 febbraio: Serie di gare : Gara , Gara libera , Gara al bersaglio e Gara al bersaglio libera

14-20 febbraio: Serie Arco e frecce : Niente sprechi e Gara al bersaglio

21-27 febbraio: Serie estrema nemico pubblico

Bonus settimanali

31 gennaio - 6 febbraio: Gioca con una Posse permanente questa settimana per ricevere il Cappello Tiltham nero

7-13 febbraio: Gioca a Chiamata alle armi con una Posse permanente questa settimana per ricevere la versione rossa della Giacca Daventry

14-20 febbraio: Completa un Lavoro di Blood Money qualsiasi con una Posse permanente questa settimana per ricevere i Pantaloni Concho argento

21-27 febbraio: Gioca alla Serie in evidenza con una Posse permanente questa settimana per ricevere i Guanti da bosco rossi

Ricompense del mese

Completa Distrutta dal dolore per ricevere l'offerta del 50% di sconto per una Tenda dell’accampamento

Crea un oggetto al tuo Fuoco da campo per ricevere l'offerta del 40% di sconto sulla Postazione del Viaggio rapido

Piazzati tra i primi 3 in una gara qualsiasi per ricevere l'emote Cenno discreto

Oro e PE doppi in Chiamata alle armi

Gli avamposti della frontiera sono a rischio di attacco da ogni direzione: difendi queste regioni inChiamata alle armi e affronta ondate di nemici per ricevere Oro e PE doppi nel corso di questo mese.

VANTAGGI DI PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno in omaggio 5 Lingotti d'Oro. I giocatori riceveranno anche, fino al 6 marzo, gli Stivali Rulfo rossi, il Soprabito da sceriffo federale nero e un’offerta per uno sconto del 40% sul Fuoco da campo di lusso. Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.?

Altre News per: deadonlinericompensebonusvalentino