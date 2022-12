CES 2023: in anteprima tutte le novità di XGIMI

In fiera a Las Vegas, XGIMI presenterà la sua rivoluzionaria tecnologia di adattamento intelligente dello schermo ISA 2.0 e il nuovissimo MoGo 2 Pro.





XGIMI, azienda leader nel settore dei proiettori e Laser TV, distribuita in Italia da Attiva, annuncia la sua partecipazione a CES 2023 - Stand 52829, Venetian Expo Hall A-D. In fiera dal 5 all’8 gennaio 2023, l’azienda presenterà la nuova esclusiva tecnologia ISA (Intelligent Screen Adaption) 2.0, capace di rendere i proiettori XGIMI ancora più facili da usare, oltre all’innovativo XGIMI MoGo 2 Pro, l’ultima arrivato della serie MoGo. Oltre a queste novità, XGIMI esporrà anche i suoi prodotti iconici, come HORIZON Pro e il Laser TV AURA, vincitori entrambi di un premio EISA.

XGIMI MoGo 2 Pro: un proiettore portatile, progettato per strabiliare

MoGo 2 Pro è il primo proiettore entry-level che non solo è facile da usare, ma è anche altrettanto performante, capace di distinguersi nel panorama audio/video. Adatto a tutti, dai veri appassionati di tecnologia ai meno esperti, supporta la nuova tecnologia ISA 2.0, per un funzionamento e un’installazione estremamente semplice.

Facilità di utilizzo: ecco ISA 2.0

L’obiettivo di XGIMI è quello di rendere i proiettori degli strumenti facili e intuitivi, in modo tale che tutti, dai più esperti ai semplici appassionati, possano godere di un’esperienza cinematografica unica.

A differenza di un televisore, vincolato da un posto fisso, i proiettori possono essere posizionati liberamente in ogni angolo di casa e non solo. Tuttavia, per adattarsi a qualsiasi scenario, i proiettori tradizionali devono essere installati in ogni nuova posizione, richiedendo molto tempo ed esperienza. Proprio per questo motivo, XGIMI ha sviluppato la tecnologia ISA (Intelligent Screen Adaption), per garantire agli utenti tutta la flessibilità di cui hanno bisogno.

Oltre alle classiche funzioni di ISA, come Intelligent Screen Alignmen e Intelligent Obstacle Avoidance, MoGo 2 Pro dispone di 3 nuove funzionalità: Seamless Auto Keystone Correction, Seamless Auto Focus, and Intelligent Eye Protection. Tutte queste innovazioni fanno parte della nuova ISA 2.0, ottenuta con un modulo ToF 3D sviluppato su misura.

Un ulteriore plus è che la maggior parte delle funzioni viene eseguita senza interrompere la proiezione e quindi non compromette l'esperienza visiva, pur essendo notevolmente più veloce e, soprattutto, più precisa. Il processo avviene quasi senza che l'utente se ne accorga, poiché non ci sono tempi di configurazione o di attesa rispetto alla versione precedente. La nuova tecnologia ISA 2.0 crea l'immagine perfetta in modo completamente automatico e invisibile.

Qualità d'immagine cinematografica

Pur essendo un prodotto entry-level, MoGo 2 Pro offre una qualità di tipo cinematografico. Le dimensioni di proiezione possono raggiungere gli enormi 200 pollici con una luminosità assolutamente impressionante di oltre 350 lumen ISO, che rende visibile ogni dettaglio di un film. Il tutto è supportato da una risoluzione Full HD di 1080p e dal supporto dell'HDR 10.

Vincitore del German Design Award: design elegante e minimalista

Con un peso inferiore ad 1 Kg e un'altezza ridotta di soli 16,6 cm, MoGo 2 Pro non solo si adatta perfettamente a qualsiasi stanza, ma può anche essere utilizzato in modo semplice e versatile in luoghi diversi, come la stanza dei bambini durante il giorno o la camera da letto la sera. Il design rende unico qualsiasi ambiente, adattandosi a qualsiasi stile grazie alla colorazione oro moka con texture arenaria. Il team del German Design Award ha apprezzato il design versatile e allo stesso tempo elegante e ha premiato MoGo 2 Pro con il premio “Excellent Product Design for entertainment”.







"Il proiettore intelligente 'XGIMI MoGo 2 Pro' da 1080p trasforma le stanze in un cinema. Combina una dimensione maneggevole e compatta con un design lineare, moderno e di alta qualità che si concentra su funzionalità e prestazioni", ha dichiarato la giuria.

