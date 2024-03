Con i proiettori portatili XGIMI il grande cinema viaggia con te

Mancano pochi giorni a Pasqua, la primavera è ormai ufficialmente arrivata e con le prime giornate di sole cresce irrefrenabile il desiderio di staccare la spina, abbandonare il trantran quotidiano fatto di uffici, scuole, commissioni e contrattempi. È il momento dell’anno perfetto per godersi qualche giorno di meritata e rilassante vacanza, al termine dei lunghi mesi invernali. Una pausa da trascorrere con la famiglia e gli amici, visitando amene località, vivendo nuove esperienze a contatto con la natura e dedicandoci alle nostre passioni.

I proiettori portatili XGIMI sono pronti ad accompagnarci nei momenti di puro divertimento, non solo per fare la felicità degli appassionati di home cinema, che potranno gustarsi i propri film preferiti, ma anche di chi ha registrato video delle proprie escursioni e desidera condividerli in formato extra-large in alta risoluzione. Con i modelli Halo+, MoGo 2 Pro e MoGo 2, l’intrattenimento multimediale si evolve e diventa più coinvolgente che mai grazie a colori brillanti, gamma dinamica elevata, incredibili dettagli e un audio avvolgente e cristallino.

Halo+ il proiettore Full HD con batteria integrata

Non un semplice proiettore portatile, ma un vero e concentrato di tecnologia e prestazioni al servizio dell'intrattenimento. Halo+ raggiunge una luminosità di ben 700 Lumen, la più alta della sua categoria, per immagini vivide e realistiche anche in ambienti illuminati. La batteria integrata da 59Wh garantisce fino a 2,5 ore di autonomia, rendendolo perfetto anche per un utilizzo outdoor. Progettato per offrire un'esperienza cinematografica di altissimo livello, dispone del motore d'immagine X-Vue 2.0 e tecnologia ISA per immagini Full HD 1080p di 200 pollici di diagonale, con una nitidezza e una profondità di colore senza precedenti in questo segmento. L'autofocus e la correzione geometrica automatica assicurano un'immagine sempre perfetta, priva di distorsioni, senza interventi da parte dell’utente.

Il sistema audio Harman Kardon con tecnologia Dolby Audio e DTS HD, composto da due speaker da 5W, offre un suono cristallino e avvolgente per immergersi completamente nell'azione. Oltre a connettere speaker esterni via Bluetooth, sarà possibile utilizzarlo a sua volta come altoparlante wireless per ascoltare la propria musica preferita in arrivo da smartphone o qualsiasi altro dispositivo multimediale.

Halo+ è completo di Android TV con Chromecast integrato, per accedere a un'infinita varietà di contenuti in streaming. I propri film e serie TV preferite saranno sempre a portata di mano.

MoGo 2 Pro e MoGo 2 sono pronti a seguirvi ovunque

Non lasciate il grande cinema a casa. MoGo 2 Pro e MoGo 2, proiettori ad alta portabilità, dispongono di funzioni avanzate e di un rapporto di prezzo e caratteristiche imbattibile.

MoGo 2 Pro, con la sua luminosità di 400 ISO Lumen e la risoluzione Full HD 1080p, offre immagini perfette, nitide e dai colori brillanti. La tecnologia HDR esalta i contrasti, regalando neri profondi e bianchi luminosi, mentre la temperatura colore D65, standard di Hollywood, garantisce una resa cromatica impeccabile, per immagini realistiche con dimensione fino a 120 pollici di diagonale. Non serve poi essere esperti di tecnologia per godere al meglio di MoGo 2 Pro: la tecnologia ISA 2.0 regola automaticamente le immagini, adattandole all'ambiente ed evitando eventuali oggetti che possano ostacolare la proiezione. Inoltre, il sistema audio integrato da 8W offre un suono avvolgente e uniforme, perfetto per qualsiasi tipo di contenuto: film, eventi sportivi, videogiochi...

Con la piattaforma Android TV 11 e Chromecast integrati, si avrà accesso a un'infinità di film, serie TV e altri contenuti direttamente dal proiettore. MoGo 2 Pro è compatto e leggero e può essere alimentato anche da un powerbank, grazie alla tecnologia Movies on the Go. Davvero non c’è più alcuna scusa per non metterlo in zaino o in valigia.

E per chi desidera compiere i primi passi nel mondo della proiezione domestica c’è XGIMI MoGo 2 che, a fronte di un prezzo ancora più contenuto, offre una resa multimediale che vi sorprenderà. A differenza della versione Pro, offre una definizione delle immagini HD 720p e la tecnologia ISA 1.0 per immagini di qualità e una facilità d’uso adatta anche ai principianti. Condivide il resto delle caratteristiche con il fratello maggiore, per un’esperienza di intrattenimento senza compromessi.

Ancora più convenienti con le offerte di primavera

Per festeggiare l’arrivo della primavera e consentire a tutti di poter sperimentare le prestazioni e le caratteristiche dei suoi proiettori, XGIMI ha pensato a un’che coinvolge non solo i modelli portatili citati ma anche gli altri componenti della sua ampia gamma di proiettori., infatti, sarà possibile usufruire delle offerte che prevedonosui prezzi di listino: un’occasione unica per acquistare un proiettore XGIMI a un prezzo ancora più conveniente.