A CES 2024 XGIMI presenta innovative tecnologie per i suoi proiettori

XGIMI, pluripremiato marchio di proiettori e TV laser, presenta a CES 2024 una serie di nuove tecnologie, tra cui ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) e Dual Light 2.0, oltre alla partnership con IMAX e DTS (IMAX Enhanced è una partnership tra IMAX e DTS), Google e MediaTek.

In fiera, presso la Central Hall allo Stand 22515 del Las Vegas Convention Center (LVCC) il pubblico potrà toccare con mano anche i nuovi proiettori 2024 del brand: il modello HORIZON Max, certificato IMAX Enhanced, e il proiettore lampada e speaker 3-1 Aladdin, che rappresenta il primo prodotto connesso XGIMI per la casa intelligente e che ha ottenuto anche il riconoscimento CES Innovation Award 2024.

Immagini IMAX e audio DTS comodamente a casa propria

Con l’arrivo sul mercato previsto per la fine del 2024, HORIZON Max è il primo proiettore intelligente a lunga gittata al mondo certificato IMAX Enhanced, che porta l'immagine e il suono caratteristici di IMAX direttamente nell’ambiente domestico. L'innovativa certificazione IMAX Enhanced, finora esclusiva per i proiettori di fascia alta, sottolinea l'impegno di XGIMI nel fornire un intrattenimento inclusivo di livello superiore.

"Con HORIZON Max, stiamo ridisegnando l'intrattenimento domestico, offrendo un'esperienza cinematografica precedentemente riservata ai proiettori di fascia alta", dichiara Apollo Zhong, CEO e fondatore di XGIMI. "HORIZON Ultra ha ottenuto il Dolby Vision e ora HORIZON Max vanta la certificazione IMAX Enhanced per le prestazioni delle immagini. La nostra azienda rimane ferma nel suo impegno di migliorare la tecnologia di proiezione, cercando di portare l'esperienza del cinema in ogni casa. Con questa certificazione, HORIZON Max non solo stabilisce un nuovo punto di riferimento per il settore, ma rappresenta per noi anche una pietra miliare significativa, introducendo le versioni più raffinate delle sue tecnologie ISA e Dual Light".

Un proiettore con il pilota automatico

La nuova e rivoluzionaria tecnologia ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) di XGIMI utilizza miglioramenti hardware e software per introdurre una svolta paradigmatica nell'ingegneria dei proiettori smart. Attraverso il suo esclusivo gimbal motorizzato completamente automatizzato, HORIZON Max va oltre i sistemi di proiezione tradizionali individuando automaticamente la migliore posizione di proiezione sulla parete e memorizzando intelligentemente le impostazioni per pareti specifiche, offrendo agli utenti un livello di comodità impareggiabile. Gli utenti possono utilizzare HORIZON Max per il gioco su un lato della stanza e godersi film dall'altro, il proiettore farà una transizione senza soluzione di continuità quando sarà spostato tra le pareti, adattando automaticamente le sue impostazioni software e hardware per ottimizzare l'esperienza per ciascuna attività . Questa nuova funzionalità offre agli utenti un maggiore controllo e flessibilità sull'immagine e sul contenuto proiettato. L'integrazione del 3D ToF in ISA 5.0 potenzia la capacità di HORIZON Max di individuare rapidamente lo spazio circostante, consentendo agli utenti di trovare senza sforzo il punto di proiezione ottimale. Questo permette di eliminare i soliti problemi associati ai proiettori tradizionali, offrendo l'esperienza più fluida e user-friendly possibile.

Qualità dell'immagine eccezionale

HORIZON Max raggiunge anche una straordinaria qualità dell'immagine grazie alla sua tecnologia Dual Light 2.0 aggiornata: il nuovissimo sistema esclusivo di XGIMI con doppia sorgente luminosa. Integra un triplo laser per un'estesa gamma colori e una luce fosforica per migliorare eventuali imperfezioni prodotte dal triplo laser. Il motore ottico proprietario è dotato di laser MCL comunemente utilizzati nei cinema commerciali, anticipando le prestazioni dei laser tripli.

Grazie all'upgrade a Dual Light 2.0, l'esperienza visiva offerta da HORIZON Max è cinematografica e confortevole, vantando una gamma cromatica ultra-ampia, una luminosità ultra-elevata (3,100 ISO Lumen), un contrasto ultra-alto (rapporto di contrasto nativo di 2000:1) e un'accuratezza cromatica ultra-alta. Il sistema offre il display più luminoso mai realizzato da XGIMI, con un aumento del 35% rispetto a HORIZON Ultra. Queste innovazioni valgono a HORIZON Max la certificazione IMAX Enhanced, superando i proiettori convenzionali nella stessa fascia di prezzo (e molto più elevata), e stabilendo un nuovo standard per l'intrattenimento domestico.

Nel 2024, XGIMI integrerà le sue tecnologie aggiornate Dual Light 2.0 e ISA 5.0 su un numero maggiore di modelli della sua linea, compresi proiettori portatili e domestici.

Un proiettore, tre dispositivi rivoluzionari

Al CES, XGIMI porta anche Aladdin, un prodotto rivoluzionario che fonde in modo fluido una lampada da soffitto intelligente, un proiettore di alta qualità e altoparlanti connessi per ottimizzare lo spazio abitativo. Offrendo un'esperienza cinematografica fino a 100 pollici direttamente dal soffitto, Aladdin risolve i problemi dei proiettori tradizionali, eliminando preoccupazioni come ingombro, blocco della visuale e abbagliamento, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente senza compromettere lo spazio a terra.

La sua posizione strategica impedisce l'esposizione diretta alla luce, prioritizzando la sicurezza dell'utente, e consente un impressionante rapporto di proiezione di 0,7:1, trasformando senza sforzo qualsiasi spazio in un rifugio multimediale. Il lancio di questo dispositivo è previsto inizialmente per giugno 2024 in Giappone.

"Aladdin incarna la fusione armoniosa della tecnologia avanzata del proiettore e del sofisticato design di una casa intelligente", continua Zhong. "Siamo profondamente onorati di ricevere il prestigioso premio CES Innovation Honoree, perché sottolinea l’innovazione tecnologica rivoluzionaria che abbiamo introdotto con questo prodotto. La sua integrazione senza soluzione di continuità di un proiettore HD, una luce intelligente e un'esperienza audio premium racchiude la nostra missione di offrire esperienze di intrattenimento domestico senza pari ai nostri clienti. Non vediamo l'ora di continuare sull’onda di questo successo e promuovere ulteriori innovazioni per le Smart Home nel 2024 e anche in futuro."

Design intelligente per un'integrazione senza sforzo

Il design moderno di Aladdin offre la stessa installazione senza ostacoli di un normale lampadario a soffitto, ma fornisce agli utenti un proiettore ricco di funzionalità e un altoparlante smart Harman Kardon completo. Questo elimina la necessità di installazioni complesse nel soffitto e consente ad Aladdin di integrarsi senza sforzo nell'arredamento domestico esistente. Oltre agli utilizzi tipici del proiettore, il dispositivo offre sfondi dinamici immersivi, libri interattivi per bambini a grandezza naturale e suoni ambientali rilassanti per la notte, portando una magia autentica nello spazio abitativo. È stato selezionato come vincitore del premio CES Innovation 2024 grazie al suo design eccezionale e alla sua funzione trasformativa nella smart home, oltre all'impegno di XGIMI come marchio nel superare i limiti della tecnologia dell'intrattenimento domestico.

Innovazione continua attraverso partnership strategiche

Una partnership strategica chiave che il marchio è entusiasta di presentare è quella con MediaTek. Il brand rappresenta un partner cruciale per XGIMI, con l'intera linea di prodotti premium di XGIMI che adotta i chip all'avanguardia di MediaTek. Insieme, hanno guidato una trasformazione rivoluzionaria nel settore dei proiettori, ridefinendo in modo fondamentale il panorama dell'intrattenimento domestico.

Guardando al 2024, MediaTek, in collaborazione con Google TV e XGIMI, si appresta a svelare una serie di soluzioni di proiezione intelligenti. Questa alleanza strategica mira a promuovere un'esperienza di intrattenimento domestico più diversificata e coinvolgente, segnando una pietra miliare significativa nell'evoluzione della tecnologia di proiezione intelligente e delle aziende all'avanguardia dell'innovazione nei proiettori.

Altre News per: 2024xgimipresentainnovativetecnologiesuoiproiettori