EA SPORTS FIFA Mobile celebra l'ultimo aggiornamento

Guarda il trailer del gameplay qui

Oggi EA SPORTS FIFA Mobile ha annunciato l'ultimo aggiornamento del titolo che sarà disponibile su dispositivi iOS e Android. L'ultimo aggiornamento in arrivo su EA SPORTS FIFA Mobile includerà una nuovissima modalità Manager, che permetterà ai giocatori di pianificare strategie, adattare tattiche in tempo reale per superare gli avversari e vincere le partite per guadagnare ricompense e scalare i ranghi delle Division Rivals e diventare un Campione FIFA.

La modalità Manager è una modalità completamente automatica, che offre ai giocatori il pieno controllo delle tattiche e delle strategie della squadra, mettendo i giocatori al comando di decine di leve tattiche diverse. Ci sono 4 tattiche preimpostate, tra cui Attacco, Controllo, Contrasto e Difesa. La scelta delle tattiche dipenderà dai punti di forza e di debolezza della squadra, ma anche dall'avversario e dalla situazione di gioco. FIFA Mobile consentirà inoltre ai giocatori di personalizzare le proprie tattiche e di modificare le 4 tattiche esistenti o di rielaborarle completamente per adattarle alle esigenze della propria squadra.

Un'altra novità dell'ultimo aggiornamento è che i tifosi potranno sostenere le loro nazionali preferite equipaggiando le squadre con kit, loghi e stemmi di oltre 30 squadre nazionali. L'aggiornamento includerà anche nuovissimi miglioramenti al gameplay, tra cui nuove opzioni di cambio giocatore, portieri migliorati ed errori di piede debole adattati.

La modalità Manager è ora disponibile in EA SPORTS FIFA Mobile su dispositivi iOS e Android. È possibile scaricare EA SPORTS FIFA Mobile dagli store Apple e GooglePlay.