Call of Duty: in arrivo l’aggiornamento di mid season

Tante novità sono in arrivo per Call of Duty, con il rilascio della Season 3 Furiosa, che introdurrà nuove mappe e modalità multigiocatore, una nuova missione storia Zombi e molto altro. Anche Rebirth Island vedrà l’arrivo di nuovi oggetti, tra cui l’ambito pacchetto Specialista.L’aggiornamento di mid season verrà rilasciato il 1° maggio alle 18.00 su tutte le piattaforme.Di seguito le principali novità per MWIII:

Introduzione di Campo Minato e Scorta. I giocatori dovranno fare attenzione a come si muoveranno nella modalità Campo Minato. In Scorta, invece, dovranno hackerare più punti della mappa insieme a un MAW.

Due mappe multigiocatore 6v6. I giocatori avranno accesso alla nuovissima mappa Grime Checkpoint

Potenziamento nella playlist Arcade. Da munizioni illimitate ad armi potentissime, Arcade trasforma l'esperienza multigiocatore in un concentrato di potenza.

Salvataggio della dottoressa Jansen. Nella nuova Missione Storia, gli operatori si uniscono a Ravenov in una operazione di salvataggio per recuperare la dottoressa Ava Jansen, dopo che è stata attirata in uno squarcio dell’etere oscuro.

Nuovi schemi. I giocatori potranno acquisire fino a tre nuovi schemi.

Signore della Guerra Rainmaker. I giocatori potranno cercare il nuovo Signore della Guerra nella sua fortezza sull'isola di Rahaa, per trovarsi di fronte a un combattimento esplosivo.

Torna la Postazione di scambio d’armi. I giocatori potranno scambiare un’arma, per riceverne un’altra in cambio insieme a del loot extra.

Pacchetto Specialità Specialista. I giocatori potranno diventare dei super soldati grazie a questo raro oggetto, che garantisce agli Operatori tutte le specialità disponibili.

Nuova serie di uccisioni Lungimiranza. Sarà possibile pianificare il proprio endgame, grazie alla capacità di vedere tutti i futuri cerchi di gas.

Momento della giornata variabile. Su Rebirth Island sarà possibile avere condizioni meteorologiche variabili durante le partite.

Settimana d’oro. I giocatori potranno festeggiare la Settimana d’oro con nuovi contenuti che affondano le proprie radici nel folklore giapponese, facendo il pieno ricompense.

Aggiornamento di metà stagione. L'aggiornamento della Stagione Furiosa sarà disponibile su mobile e introdurrà una nuova modalità a tempo limitato, eventi e una funzionalità per la mappa.

Per quanto riguarda Zombi:Per Warzone:Infine, riguardo Warzone Mobile:Per tutti i giocatori, sarà possibile ottenere il fucile d’assalto BAL-27, sbloccare le classiche akimbo e molto altro ancora con le nuove parti aftermarket, grazie alle sfide settimanali di metà stagione.Di seguito il link a materiali utili: