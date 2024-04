Paradox Interactive annuncia che Life By You sarà disponibile in Early Access dal 4 giugno 2024

L’attesissimo titolo Life Sim offrirà ai giocatori possibilità di gameplay infinite in un mondo aperto senza limiti!

L’attesissimo Life Sim di Paradox Interactive, Life by You, entrerà nella fase di Early Access il 4 giugno 2024. Prevista in precedenza per il 5 marzo 2024, la nuova data ha concesso al team del tempo per rifinire i dettagli dei personaggi e migliorare ulteriormente il gameplay. I giocatori possono aggiungere Life by You alla propria wishlist di Steam ed Epic Store.

Life by You è un gioco di simulatione di vita in cui i giocatori possono progettare e vivere la vita degli esseri umani che creano, in un mondo di gioco aperto e completamente personalizzabile. I giocatori possono creare famiglie, costruire case e raccontare le tante storie della vita. Grazie alla conversazione in lingua reale e alla possibilità di passare dal gameplay in terza persona al controllo diretto, i giocatori potranno connettersi con i propri personaggi a un livello più emotivo. Il titolo sarà disponibile con strumenti di creazione e di editing come il Creatore di personaggi, il Designer degli oggetti, gli Alberi dei linguaggi e molto altro, tutti messi a disposizione dei giocatori in modo che possano adattare e modificare il gioco secondo alla propria storia.

« Al centro di Life By You c’è la community di giocatori », ha dichiarato Rod Humble, general manager di Paradox Tectonic. « Abbiamo creato un sandbox in cui i giocatori possano raccontare qualsiasi storia desiderino. Da racconti personali, esoterici, o fan fiction, potranno vivere la vita al massimo – o violare le regole se preferiscono farlo ! »

Nel gioco, sarà possibile :