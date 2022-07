Usa, spari festa per l'Indipendenza : morti e feriti, arrestato il killer

È una caccia all'uomo adopo che qualcuno ha aperto il fuoco sulle persone che hanno partecipato alla, poche ore dopo il massacro all'American Independence Party alla periferia di. Al momento il bilancio è di due agenti feriti. Circolano video su Twitter in cui si sentono degli spari e la folla si disperde, mentre lo spettacolo pirotecnico continua in sottofondo.

Sparatoria a Highland Park, una città a nord di Chicago, Illinois, in una parata il 4 luglio, anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Nove persone colpite, dice il governatore, tra morti e feriti. Testimoni affermano di aver visto almeno tre corpi coperti di lenzuola. Centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati, sono fuggiti, lasciando dietro di sé passeggini, coperte e altri oggetti. "Vattene, qui non è sicuro", ha detto la polizia. La parata è stata interrotta dalle riprese 10 minuti dopo l'inizio. È una caccia all'assassino. E' stato arrestato l'uomo sospettato di essere l'autore della strage alla parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago, ad Highland Park, costata la vita a 6 persone. Lo riferisce la Cnn. Si tratta di un 22enne,Robert E. Crimo, arrestato vicino a Lake Forest, dopo un breve inseguimento. Il presidente Biden,"scioccato", afferma: "La violenza delle armi è un'epidemia che non rinuncio a combattere". "La libertà è sotto attacco, qui e fuori. Andremo avanti fino in fondo e ne usciremo vincitori".

