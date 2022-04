Cotton Fantasy - Launching May 20

ININ Games è orgogliosa di annunciare che Cotton Fantasy verrà lanciato tra un mese, il 20 maggio, per Nintendo Switch e PlayStation 4 sia in digitale che tramite rivenditori in tutto il mondo.





Dopo l'acclamato remaster Cotton Reboot! Cotton Fantasy segna ora la piena rinascita della serie, con una nuovissima avventura. Manca solo un altro mese prima che i fan di tutto il mondo possano mettere le mani su questo sparatutto "Cute 'em up" moderno e adrenalinico!





Per giocare al lancio, i fan possono già possono preordinare una copia dai rivenditori per $/€ 39,99, un elenco completo è disponibile sul sito Web ININ Games.





I collezionisti hanno anche la possibilità di assicurarsi un'edizione in scatola limitata da Strictly Limited Games o Gamesrocket. L'edizione limitata ha lo stesso prezzo dell'edizione standard ma con una copertina alternativa e un manuale di gioco in più. È inoltre disponibile una Collector's Edition altamente limitata con oggetti da collezione esclusivi incluso il personaggio ufficiale di Cotton Nendoroid. Tuttavia, questa edizione inizierà a essere spedita un po' più tardi.

