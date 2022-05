Cotton Fantasy Recensione Playstation

Oggi vi parlo dell’adrenalinico Cotton Fantasy che arriva in occidente dopo aver debuttato lo scorso anno in Giappone. Cotton Fantasy è pubblicato da ININ Games e sviluppato da Success Corporation che ha garantito una fedele realizzazione come l'originale arricchendo e potenziando le meccaniche per adattarlo ai giorni nostri.



stanno scomparendo dal Paese delle Fate e laa chiede aiuto alla strega Nata de Cotton. Grazie alla possibilità di essere pagata con dei deliziosi dolcetti a via,è disposta a intraprendere un'altra avventura per aiutare la Regina.Il gameplay diè molto accattivante. Semplice e immediato sia per i fan che per i novizi del genere. Tutti possono immediatamente iniziare a giocarci tranquillamente; tuttavia, i giocatori meno esperti dovranno dare un'occhiata alla schermata del tutorial se vorranno subito padroneggiare al meglio i controlli. Per sparare si usano tre testi: colpo veloce, caricato e. Si potranno usare molti personaggi e sia i tasti che ilsaranno lievemente differenti. Ogni personaggio avrà dei colpi unici. Ad esempio: Cotton lancia magie dai, Kawase cattura i nemici e li spara con un bazooka, Ria si potenzia avvicinandosi ai nemici,ha un’asta cosmica, ecc.

Questa grande varietà di personaggi e didifferente garantisce ore e ore di divertimento. Anche se sperimentare attacchi e mosse con i vari personaggi è appagante, il consiglio per i novizi è quello di iniziare l'avventura cone poi passare agli altri. Abbattendo i nemici si riceveranno dei cristalli che, a seconda del colore, daranno attacchi magici differenti o faranno salire la potenza dei colpi. Nel gioco sono presenti solo la modalitàe la modalità. La prima è affrontabile nelle classiche difficoltà Normale, Difficile ed Extra. La seconda invece dà la possibilità di allenarsi nei livelli (16 in totale) a patto che siano sbloccati. Certo che, se ci fossero state più modalità,sarebbe veramente stato il massimo della longevità, che è già molto buona.è un gioco ben fatto e coloratissimo. Sugira davvero benissimo; graficamente è bello da vedere e ha dei filmati d'intermezzo strepitosi in stile. Tuttavia, nelle sessioni piùsporadicamente si possono verificare dei rallentamenti e un pò di confusione a schermo. A parte questo, tutto resta dannatamente bello e divertente da giocare.

Pur rimanendo fedele alla serie,porta tante novità. E' un titolo adrenalinico, divertente, che offre un cast ricco di personaggi e un gameplay che ne garantisce la rigiocabilità a breve termine. L'ottimo livello di realizzazione tecnica si vede e i difetti più grossi sono qualche lag e la ripetitività tipica di questo genere.a tutti ma in particolar modo agli amanti del genere!

