Cotton Fantasy - A brand-new adventure Nuovo trailer

ININ Games è orgogliosa di annunciare che Cotton Fantasy sarà disponibile per Nintendo Switch e PS4 questa primavera, sia in digitale che fisico. Dopo l'uscita in Giappone a dicembre (come Cotton Rock 'n' Roll), ora arrivando in Occidente e può essere preordinata tramite una selezione di rivenditori, che variano in base alla località. È possibile trovare un elenco sul sito Web di ININ Games. ININ Games celebra questa occasione con un nuovo trailer, che mostra molte delle caratteristiche, come i sei iconici personaggi giocabili.





Riguardo al gioco:

Qualcosa di sinistro sta nascendo: i salici stanno scomparendo da Fairyland e la Fairy Queen affida a Silk la risoluzione del caso. Chi potrebbe esserci dietro questo ingannevole stratagemma? La piccola strega Nata de Cotton è disposta ad aiutare la sua vecchia amica e intraprendere un'altra avventura insieme.









Caratteristiche di Cotton Fantasy:

Grafica HD e nuovissime meccaniche di gioco,

6 iconici personaggi giocabili tra cui scegliere, ognuno con meccaniche e attacchi diversi,

Gameplay Shoot 'em up facilmente accessibile, perfetto per i nuovi arrivati, ma con una profondità sufficiente per i veterani,

16 livelli a scorrimento e altri da sbloccare con movimento verticale, orizzontale e 3D

Storia spensierata con filmati divertenti doppiati interamente in giapponese (sottotitoli in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo inclusi),

Colonna sonora esaltante con le iconiche tracce rimasterizzate dei giochi passati,

Contenuti e personaggi sbloccabili e un'elevata rigiocabilità,

Punta al punteggio più alto nella tua nazione e a livello globale con le classifiche in primo piano,

