ANNUNCIATE DATE E SEDE DEI CAMPIONATI MONDIALI POKÉMON 2022

Oggi The Pokémon Company International ha annunciato che i Campionati Mondiali Pokémon 2022 avranno luogo dal 18 al 21 agosto 2022, presso l’ExCeL London. I migliori giocatori di Pokémon si sfideranno nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Pokkén Tournament DX, Pokémon UNITE e Pokémon GO per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo.







Per le ultime novitr sui Campionati Mondiali Pokémon 2022 si prega di visitare: Pokemon.com/it/play- pokemon/







