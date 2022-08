PROGRAMMA STREAMING DEI CAMPIONATI MONDIALI POKÉMON 2022. TUTTI SINTONIZZATI SU TWITCH PER SEGUIRE IL MEGLIO DELLE COMPETIZIONI POKÉMON!



Ultime novità sul negozio pop-up del Pokémon Center e sulle speciali ricompense digitali durante la diretta streaming



I Campionati Mondiali Pokémon 2022, l’evento targato Pokémon più importante dell’anno, aprono le porte giovedì 18 agosto. I fan di tutto il mondo potranno seguire gli incontri trasmessi in tempo reale sui canali in streaming di Twitch (in inglese) da The Pokémon Company International. Gli appassionanti incontri saranno commentati in diretta da esperti telecronisti nel corso dei quattro giorni dell’evento.I Campionati Mondiali Pokémon 2022, l’evento targato Pokémon più importante dell’anno, aprono le porte giovedì 18 agosto. I fan di tutto il mondo potranno seguire gli incontri trasmessi in tempo reale sui canali in streaming di Twitch (in inglese) da The Pokémon Company International. Gli appassionanti incontri saranno commentati in diretta da esperti telecronisti nel corso dei quattro giorni dell’evento.La diretta streaming del canale principale trasmetterà la cerimonia di apertura del giovedì mattina, quindi una selezione degli incontri che si disputeranno durante il fine settimana e culminerà con le finali e la cerimonia di chiusura della domenica. Streaming previsto per il fine settimana:Canale del campionato di videogiochi Pokémon: Twitch.tv/PokemonCanale del campionato del GCC Pokémon: Twitch.tv/PokemonTCGCanale del campionato di Pokkén Tournament DX: Twitch.tv/PokkenTournamentCanale del campionato di Pokémon GO: Twitch.tv/PokemonGOCanale del campionato di Pokémon UNITE: Twitch.tv/PokemonUNITE

