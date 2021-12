Assetto Corsa Competizione - Nuovo trailer Gen9 Spinning in the Rain

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno appena rilasciato un nuovo trailer per Assetto Corsa Competizione, l'ultimo capitolo del simulatore di corse per eccellenza, in uscita per PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 24 febbraio 2022, sia in formato digitale che fisico.







Date un occhio all'impressionante tecnologia utilizzata per la fisica di Assetto Corsa.

Ognuno dei tracciati ricreati in gioco con la tecnologia LaserScan è un mondo realistico a sé stante, definito da un orario della giornata, da condizioni meteorologiche e dal vento.

Il vento influisce sull'aerodinamicità dei veicoli, mentre le condizioni meteorologiche possono evolversi durante una gara e influenzare le performance di guida e il feedback del tracciato, rendendo ogni competizione imprevedibile. Sfrutta le tue conoscenze di gara: se vedi nuvoloni scuri in cielo passa dal pit stop per cambiare le gomme della tua auto.

La temperatura influisce sul grip della strada, performance del motore e pressione.

Proprio per questo, guidare di giorno o di notte può cambiare completamente l'esperienza di guida. Impara ad adattarti e a reagire alle condizioni di pista variabili, proprio come i veri piloti professionisti GT3 e GT4.

Assetto Corsa Competizione è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, e PC via Steam.

Gli utenti che possiedono il gioco su console avranno modo di aggiornare il gioco gratuitamente alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S al lancio, trasferendo tutti i dati di salvataggio e i DLC posseduti.

Tenetevi pronti per maggiori informazioni sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Assetto Corsa Competizione.

