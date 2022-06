Assetto Corsa Competizione è il nuovo videogioco ufficiale di FIA Motorsport Games

505 Games a KUNOS Simulazioni festeggiano questo prestigioso riconoscimento con il rilascio del DLC American Track Pack, disponibile da oggi su Steam

Il publisher internazionale 505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni sono onorati di annunciare che Assetto Corsa Competizione, il pluri-premiato videogioco, che vanta centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo, è stato scelto come videogioco ufficiale della competizione eSport FIA Motorsport Games 2022, in programma dal 26 al 30 ottobre 2022, Assetto Corsa Competizione consentirà ai fan delle competizioni GT di mettersi alla prova nelle corse esports in 17 diverse discipline a bordo delle vetture GT3 presenti nel gioco.





Per la prima volta Assetto Corsa Competizione sarà il protagonista di FIA Motorsport Games, l'evento eSport dove i migliori pro player si sfidano per aggiudicarsi il titolo di campione. L’ingresso di Assetto Corsa Competizione all’interno dei FIA Motorsports Games coincide con il rilascio del DLC American Track Pack per PC via Steam. Questo contenuto scaricabile presenta per la prima volta nella storia della serie tre iconici circuiti statunitensi, Watkins Glen, Indianapolis e il Circuit of the Americas (COTA), che ospita anche il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Ognuno di questi circuiti è stato scansionato al laser e renderizzato nel gioco con una precisione assoluta. Il DLC American Track Pack debutta oggi su PC a € 17,99.





Assetto Corsa Competizione è disponibile per PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One. Per ulteriori informazioni si prega di visitare i siti ufficiali di Assetto Corsa, 505 Games.