Per festeggiare il ritorno del campionato The Real Race 2022 di Lamborghini Assetto Corsa Competizione e il DLC Challenger Pack DLC saranno gratis questo weekend







505 Games e lo sviluppatoreKUNOS Simulazioni hanno annunciato il free weekend diAssetto Corsa Competizione enuovi sconti su Steam per festeggiare il ritorno di The Real Race, la terza edizione del Campionato Mondiale di Lamborghini eSports per giocatori di tutti i livelli di Assetto Corsa Competizione.

A partire da questa sera alle 19:00 e fino a domenica 8 maggio alle ore 22:00, sarà possibile giocare gratuitamente ad Assetto Corsa Competizione per PC via Steam. Sempre a partire da stasera alle 19:00, ma questa volta fino alle ore 19:00 del 16 maggio, sarà possibile approfittare anche di una serie di imperdibili sconti (fino al 60%) sul gioco base e su altri DLC:

La nuova edizioneThe Real Race si disputerà utilizzando le auto Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 per Assetto Corsa Competizione incluse nelChallengers Pack DLC.

I partecipanti provenienti da Europa/Medio Oriente/Africa (EMEA), Nord America/America Latina (NALA) e Asia-Pacifico (APAC) si sfideranno per diventare il prossimo pilota ufficiale eSport di Lamborghini e per aggiudicarsi un montepremi complessivo di 15.000 €.

Questo torneo è aperto solo ai giocatori (dai 16 anni in su) PCAssetto Corsa Competizione. Le registrazioni sono aperte sul sito ufficiale di Lamborghini eSports.

Assetto Corsa Competizioneè disponibile per le piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC/Mac via Steam.

Altre News per: assettocorsacompetizionechallengerpacksarannogratis