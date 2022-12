505 GAMES ANNUNCIA CRIME BOSS: ROCKAY CITY, IL NUOVO SPARATUTTO CO-OP AMBIENTATO NEL MONDO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEGLI ANNI ‘90 Disponibile uno speciale sconto del 40% per chi pre-acquisterà il gioco entro le ore 17:00 di sabato 10 dicembre GUARDA IL TRAILER DI ANNUNCIO QUI: https://youtu.be/zkneLZgFtVs



505 Games e lo studio di sviluppo INGAME STUDIOS, in collaborazione con Epic Games, e The Game Awards, sono lieti di annunciare Crime Boss: Rockay City, un nuovo sparatutto cooperativo, caratterizzato da un cast stellare, ambientato nel mondo della criminalità organizzata degli anni ‘90 in Florida.





La trama di Crime Boss: Rockay City è incentrata sul tentativo di Travis Baker (Michael Madsen) di rivendicare il trono della malavita di Rockay City attraverso una serie di guerre contro le gang rivali per il controllo del territorio e di rapine per ottenere soldi. Scegli con cura i componenti che andranno a formare la tua gang in base alle loro diverse abilità ed esperienze, fatti strada nel mondo della malavita in modalità giocatore singolo o in multiplayer cooperativo PVE assieme a un massimo di altri tre amici.





Questo videogioco sarà arricchito da un cast stellare formato da grandi celebrità degli anni '90, Michael Madsen sarà infatti affiancato da Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter e dal leggendario Vanilla Ice. Crime Boss: Rockay City uscirà il 28 marzo per PC, in esclusiva su Epic Game Store, l’uscita delle versioni per console è prevista entro la fine del 2023.





Per celebrare l'annuncio, 505 Games offrirà uno speciale sconto del 40% sui pre-acquisti di Crime Boss: Rockay City che sarà valido fino alle ore 17:00 di sabato 10 dicembre. Una volta terminata questa promozione sarà comunque possibile pre-acquistare il gioco con uno sconto del 20%. Quest’ultima promozione sarà valida fino al lancio del gioco. "Siamo estremamente orgogliosi di Crime Boss,", ha dichiarato Neil Ralley, presidente di 505 Games, "siamo entusiasti di condividere il nostro nuovo progetto, ambientato nel mondo della criminalità organizzata, con le legioni di videogiocatori di questo genere”

