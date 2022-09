505 GAMES CELEBRA IL SUCCESSO AL TOKYO GAME SHOW 2022

L’evento dal vivo è stato impreziosito dalla presenza esclusiva di Rabbit & Bear Studio 505 Games celebra la conclusione del Tokyo Game Show di quest'anno, dove ha presentato il suo vastissimo catalogo di videogiochi all'evento stampa e showcase online "Route 505". Il publisher ha mostrato molti nuovi contenuti dei titoli in arrivo, incluso un nuovo trailer di gioco dell'attesissimo JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Il team di Rabbit & Bear ha anche ospitato una sessione di QA dal vivo rispondendo alle domande della community. 505 ha anche avuto il piacere di rivelare 3 nuovi doppiatori giapponesi del gioco, che verrà rilasciato nel 2023, e ha anche annunciato che la versione fisica di Eiyuden Chronicle: Rising sarà distribuita da Happinet in Giappone e pubblicata di Red Art Games in Nord America ed Europa. 505 è stata inoltre lieta di annunciare la data di uscita mondiale di Gunfire Reborn per Xbox One e Xbox Series X, prevista il 27 ottobre. Gli abbonati a Game Pass potranno scaricare e giocare Gunfire Reborn a partire dal day one. In anteprima rispetto all'uscita mondiale, prevista per il 22 settembre, 505 Games ha rivelato il trailer di lancio di Serial Cleaners durante lo spettacolo dal vivo del TGS. I media che hanno partecipato all'evento "Route 505" sono stati raggiunti dal creatore di Re:Legend DC Gan, che era a disposizione per discutere del gioco per PC recentemente rilasciato, mentre i creatori di Eiyuden Chronicle Rabbit & Bear hanno rilasciato delle interviste ai media giapponesi. L'acclamato simulatore di gara Assetto Corsa Competizione è stato mostrato dalla pilota professionista Sayaka Shimoda, in un simulatore realizzato da TSK. Altri titoli che hanno costituito l'evento sono stati Unheard, di cui 505 ha annunciato che il gioco arriverà su tutte le piattaforme console con VO giapponese, oltre ai titoli già annunciati Miasma Chronicles, Stray Blade, Rogue Spirit e il prossimo sim cyberpunk "slice-of-life" Nivalis. Anche HOOK, parent company di 505 Games, ha avuto un grande successo, con nuovi trailer per i titoli indie Edengate e Unholy. Assicurati di inserire ora questi giochi nella tua Wishlist! Come ringraziamento speciale per lo straordinario supporto dei fan, 505 Games desidera regalare a tutti i nuovi giocatori un personaggio di Spider-Man gratuito per il suo gioco MARVEL Puzzle Quest recentemente acquisito, questo personaggio può essere riscattato immediatamente scansionando il codice QR qui sotto. LIVESTREAM E VIDEO Nel caso in cui te lo fossi perso, guarda la registrazione del Digital Showcase di 505 Games al TGS 2022 su queste piattaforme: YouTube Dei contenuti video su YouTube per ognuno dei videogiochi presentati sono disponibili ai seguenti link: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes https://505.games/TGS2022ECHHP (PEGI)

