505 GAMES SARÀ AL TOKYO GAME SHOW 2022

505 Games, reduce dal trionfale ritorno a Gamescom, continua a supportare i grandi eventi dell’industria videoludica, partecipando al prossimo Tokyo Game Show, una delle più grandi fiere di videogiochi in Asia. La sua presenza comprenderà sia un evento esclusivo dedicato alla stampa che un nuovo showcase online.

Nel corso di questa importante fiera, il publisher mostrerà molte novità legate al catalogo prodotti 505 Games, tra cui:

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, reduce da una trionfale campagna su Kickstarter, verrà presentato dagli sviluppatori Rabbit & Bear Studios che si avvarranno della presenza dal vivo di Yoshitaka Murayama, Junko Kawano, Junichi Murakami e Osamu Komuta nel corso del 505 Games TGS 2022 Official Digital Showcase del 16 settembre. Questo videogioco, in fase di sviluppo dal creatore della celebre serie JRPG Suikoden, sarà caratterizzato dalla presenza di un enorme cast composto da oltre un centinaio di personaggi giocabili, un sistema di combattimento unico e un look e un gameplay in puro stile JRPG. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes uscirà nel 2023.

Al 505 Games TGS 2022 Official Digital Showcase troveranno spazio anche contenuti inediti relativi a Gunfire Reborn, Miasma Chronicles, Stray Blade e Nivalis nonché ospiti segreti e annunci esclusivi di HOOK, la nuova divisione publishing indipendente del gruppo Digital Bros. Nel corso dello showcase non mancheranno regali speciali per i fan che assisteranno alla diretta.

Inoltre, 505 Games, terrà un evento riservato alla stampa, ricco di fantastiche sorprese, inclusa un’emozionante esperienza di gioco con Assetto Corsa Competizione a bordo di una postazione esclusiva realizzata da TSK, un produttore giapponese di kit di simulazione di corse.

Raffaele Galante, co-CEO di 505 Games insieme a suo fratello Rami, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare a Tokyo per mostrare le novità 505 Games al TGS di quest'anno. La nostra presenza qui, così come la crescente pubblicazione di giochi sviluppati in Giappone e nel resto dell’Asia e la nostra dedizione al miglioramento delle localizzazioni dei nostri prodotti, sono una ulteriore testimonianza della nostra attenzione nei confronti del mercato giapponese e asiatico. Non vediamo l'ora di condividere con i nostri fan in Giappone tutti gli entusiasmanti progetti su cui stiamo lavorando . Sarà un grande spettacolo".

Per ulteriori informazioni sulla presenza di 505 Games al Tokyo Game Show 2022, si prega di visitare: https://505.games/TGS2022ENpr

Lo Showcase di 505 Games al TGS 2022 sarà trasmesso in diretta il 16 settembre alle ore 11 del mattino (orario italiano) su YouTube.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Gunfire: Reborn, Miasma Chronicles e Stray Blade saranno protagonisti anche all'Xbox Digital Showcase che verrà trasmesso il 15 settembre su questo canale YouTube.

Altre News per: gamessaràtokyogameshow2022