LA MIA AMICA PEPPA PIG IL VIDEOGIOCO È ORA DISPONIBILE

La Mia Amica Peppa Pig - Nintendo Switch







reparati a divertirti con Peppa Pig! Outright Games, il celebre produttore globale di contenuti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato che il videogioco La mia amica Peppa Pig è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Stadia e PC. Basato sulla celebre serie animata prescolarePeppa Pig, il gioco ti consente di unirti a Peppa e a tutti i tuoi personaggi preferiti in una nuova avventura interattiva, in cui potrai creare il tuo protagonista e vivere la tua storia.

I fan della popolare serie animata potranno unirsi a Peppa, oltre a tutti i loro personaggi preferiti, tra cui Mamma e Papà Pig, Suzy, Mr Potato e altri ancora, in un’esperienza interattiva basata su una storia.

I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio personaggio, esplorare alcuni celebri luoghi della popolare serie TV e partecipare a molte attività divertenti insieme a Peppa. Grazie a comandi davvero semplici e intuitivi, i giovani fan e i loro genitori potranno divertirsi con Peppa in questo titolo per giocatore singolo vivendo una storia assolutamente unica.

