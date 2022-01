La Mia Amica Peppa Pig disponibile per PS5 e Xbox SX

La Mia Amica Peppa Pig è disponibile da oggi per PlayStation 5 e Xbox Series X ed è un aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco per PlayStation 4 e Xbox One.

I fan avranno tempi di caricamento più veloci e risoluzione e framerate più alti.

Il gioco, basato sulla celebre serie di Hasbro, è uscito a ottobre 2021 per console, PC e Stadia ed è stato apprezzato da fan, famiglie e critica.

Il gioco open-world permette ai giocatori di creare il proprio personaggio e di esplorare alcune delle località preferite dai fan.





Outright Games sta pianificando di rilasciare un DLC a marzo 2022: maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane!





