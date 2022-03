La Mia Amica Peppa Pig - DLC Avventure piratesche disponibile

Outright Games ha lanciato il primo contenuto scaricabile per il suo acclamato videogioco per bambini,La Mia Amica Peppa Pig - Avventure piratesche, che include nuovi personaggi, nuove ambientazioni e nuove esperienze di gioco con Peppa e i suoi amici che scopriranno il mondo dei pirati.







Accompagna Peppa in questa speciale avventura piratesca a bordo della nave del Capitano Hog per andare a caccia di tesori nascosti. Esplora nuove ambientazioni, tra cui il Nascondiglio del Capitano Hog, la casa di Belinda Bear, l'Isola del tesoro, la casa di Mollie Mole e la festa di compleanno di Danny Dog. Ma ci saranno anche più di trenta nuove attività da provare, come issare la bandiera pirata e parlare con il pappagallo Polly. Preparati a chiudere i boccaporti e salpare con Peppa e i suoi amici pirati!





La Mia Amica Peppa Pig, basato sulla celebre serie animata di Hasbro per bambini, è stato lanciato a ottobre 2021 per console, PC e Stadia, seguito dalle versioni per le console di nuova generazione a gennaio 2022, ed è stato subito apprezzato da fan, famiglie e critica. Questo gioco d'avventura open world consente ai giocatori di creare il proprio avatar, diventare amici di Peppa ed esplorare tutte le ambientazioni più famose della serie.





Il DLC è ora acquistabile per Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.

Altre News per: amicapeppaavventurepirateschedisponibile