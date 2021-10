L'EA SPORTS FIFA 22 Challenge powered by Adidas mette in coppia i calciatori professionisti con alcuni dei migliori giocatori FIFA del mondo sul campo virtuale. Durante questo evento di un giorno, i concorrenti faranno squadra e rappresenteranno il Team EA e il Team Adidas in una serie di round a eliminazione diretta. Sintonizzatevi sui canali ufficiali Twitch e YouTube di EA SPORTS FIFA esports giovedì 21 ottobre alle 20:00 CEST mentre alcuni dei migliori talenti europei si sfilano gli scarpini per impugnare i controller tra cui:

Squadra EA

Timo Werner (Chelsea) e SaNkHs (Case Esports)

Adebayo Akinfenwa (Wycombe Wanderers) e Tom (Excel Esports)

Diogo Jota (Liverpool) e Tekkz (Fnatic)

Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain) e Levi (Team Gullit)

Squadra Adidas

Weston McKennie (Juventus) e RocKy (Team Vitality)

Pedri González (FC Barcelona) e Gravesen (DUX Gaming)

Ferran Torres (Manchester City) e Matias (Team Heretics)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea) e Lisa (JLingz esports)

Un precursore della FIFA 22 Global Series (FGS 22), la FIFA 22 Challenge segna la prima competizione di FIFA 22 autorizzata da EA, che mostrerà la competizione 2-vs.-2, un nuovo formato che diventerà un pilastro per tutta la stagione FGS 22.

L'evento sarà caratterizzato da un programma completo di ricompense per gli spettatori, fornendo loro l'opportunità di guadagnare esclusivi articoli di personalizzazione e gettoni FGS, per essersi sintonizzati. A seconda del tempo trascorso a guardare, gli spettatori che collegano i loro account Twitch e EA saranno premiati con oggetti di gioco, come un kit Adidas 99, Adidas 99 Stadium Dressing, badge e kit Team Gullit, DUX Gaming, gettoni FGS, che possono essere scambiati per i pacchetti. Inoltre, EA rivelerà un nuovo aggiornamento dei contenuti di FIFA Ultimate Team in collaborazione con Adidas in arrivo a novembre.

La FIFA 22 Challenge è il seguito della trasmissione esports più vista di tutti i tempi, la FIFA 21 Challenge. L'edizione dello scorso anno ha attirato un pubblico medio al minuto (AMA) di 254.057 con un tempo di visione totale di 1.024.696 ore - più che raddoppiando il precedente record di spettatori stabilito nel 2018 dalla FIFA Global Series FUT Champions Cup: Barcellona.

Per ulteriori informazioni su FIFA 22 Challenge e FGS 22, controlla la serie globale.

