PHILIPS OneBlade e MKERS:

disponibile su FIFA 22 la jersey ufficiale da utilizzare in-game

Grazie all’accordo siglato tra Philips Italia e Mkers, la t-shirt brandizzata OneBlade apparirà non solo sulle magliette ufficiali del team FIFA di Mkers, ma anche nella versione in-game di FIFA 22.

Philips Italiaha stretto una partnership con Mkers, realtà di riferimento nel settore eSports italiano, diventando, con il proprio prodotto di punta per lo shaving maschile, OneBlade, main sponsor del teamFIFA di Mkers. La collaborazione, presentata lo scorso aprile, consentirà a Philips Italia di costruire un forte legame con la comunità FIFA e gli appassionati di calcio nel nostro Paese. Il team di Mkers è infatti campione del mondo per Club di FIFA 2021 sia su Xbox sia su PlayStation e il club è classificato come secondo al mondo nel Ranking FIFA.

Dopo il lancio della collaborazione che ha visto l’inserimento di Philips OneBlade come main sponsor della maglia ufficiale del Team FIFA di Mkers, la nuova jersey vestirà i pro-player non solo nella vita reale, ma potrà essere anche utilizzata in modalità FUT da tutti i gamer all’interno di FIFA 22. Dal 2 e 3 luglio sarà infatti possibile ottenere il kit ufficiale Mkers per il proprio account FUT.

Come ottenere il kit? Il 2 e il 3 Luglio sarà disponibile per tutti gli utenti che guarderanno almeno 30 minuti della competizione Fifa Global Series 22 1V1 PLAYOFF in diretta streaming sul canale Twitch ufficiale EAsports: twitch.tv/ easportsfifa

“Siamo lieti di presentare un nuovo tassello di questa partnership” spiegaSimone Marcucci,

Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia

. “Con il roll out del kit ufficiale Mkers su FIFA 22 di EA, giocatori e fan potranno vestire la propria squadra con la divisa brandizzata Philips OneBlade e affrontare le partite con il giusto stile”.

