Aggiornamento campagna FIFA 22 - Shapeshifters, Team 4

Oggi viene annunciato il secondo team Shapeshifters!

Shapeshifters è la campagna incentrata sul cambio di posizione, in cui i giocatori che prosperano all'ala tornano centrali, i difensori possono diventare centrocampisti e chiunque può finire in difesa. Questo è il primo passo verso campagne orientate alla fantasia per incentivare i giocatori a completare la loro Ultimate Team con più opzioni che mai.

I giocatori che fanno parte del Team 4 sono elencati qui sotto e nella pagina di destinazione dei Shapeshifters qui.

Shapeshifters Team 4 Abedi Pele, Hero

Antonio Di Natale, Hero

Iván Córdoba, Hero

Joe Cole, Hero

Clint Dempsey, Hero

N’golo Kanté, Chelsea

Kyle Walker, Manchester City

Matthijs de Ligt, Juventus

Thomas Delaine, Strasbourg

Alexis Claude-Maurice, Nice

Pepe, Porto

