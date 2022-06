Aggiornamento campagna FIFA 22 - Shapeshifters, Team 2

Oggi viene annunciato il secondo team Shapeshifters!

Shapeshifters è la campagna incentrata sul cambio di posizione, in cui i giocatori che prosperano all'ala tornano centrali, i difensori possono diventare centrocampisti e chiunque può finire in difesa. Questo è il primo passo verso campagne orientate alla fantasia per incentivare i giocatori a completare la loro Ultimate Team con più opzioni che mai.

I giocatori che fanno parte del Team 2 sono elencati qui sotto e nella pagina di destinazione dei Shapeshifters qui

Shapeshifters Team 2 Cristiano Ronaldo, Manchester United

Marcelo, Real Madrid

Sergio Ramos, Paris Saint-Germain

Timo Werner, Chelsea

Stephan El Shaarawy, Roma FC

Silas, VfB Stuttgart

Jesús Manuel Corona, Seville

Kieran Tierney, Arsenal

Roberto Pereyra, Udinese

Marko Arnautovic, Bologna

Daley Blind, Ajax

