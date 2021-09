Scissor Seven arriva in esclusiva su Netflix

Aha Entertainment e Sharefun Movie Studio sono entusiasti di annunciare che Scissor Seven Stagione 3: Il regno di Xuanwu uscirà esclusivamente su Netflix a partire da domenica 3 ottobre 2021.

La terza stagione di Scissor Seven racconta la storia del regno di Xuanwu iniziato da Seven e dai suoi partner Da Bao e Xiao Fei. Iniziano un viaggio nel Regno di Xuanwu per proteggere i residenti dell'isola di Chicken e la vita tranquilla dei suoi abitanti. Seven, Da Bao e Xiao Fei stanno cercando un significato nelle loro esperienze di vita mentre cercano anche di trovare un modo per salvare l'isola.



La terza stagione di Scissor Seven sarà disponibile in ventinove lingue, inclusi doppiaggi per inglese, giapponese, francese e spagnolo. I fan saranno entusiasti di sapere che la serie sarà caratterizzata da un'uscita mondiale simultanea in 190 paesi e regioni in tutto il mondo. La colonna sonora originale della serie sarà disponibile lo stesso giorno anche su oltre 10 piattaforme musicali tra cui iTunes, Spotify, YouTube Music, MyMusic, Amazon e altre.

Informazioni su Scissor Seven

Scissor Seven è una serie anime originale cinese prodotta da Aha Entertainment e Sharefun Movie Studio. Aiken Zou e He Xiaofeng assumono il ruolo di produttore, regista e sceneggiatore dell'acclamata serie pluripremiata.



