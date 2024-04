Annunciata la data di uscita di The Fate of Baldr

Parti per una nuova epica avventura tra meno di un mese con The Fate of Baldr su Steam

Il promettente sviluppatore di giochi norvegese Ananki Game Studio è nella fase finale dello sviluppo con The Fate of Baldr ed è pronto per il prossimo traguardo. Ananki Game Studio è orgoglioso di rivelare la data di uscita di The Fate of Baldr.

Unisciti ai Vichinghi in un'epica avventura di difesa della torre! Difendi la tua nave da mitici boss mentre estrai risorse e migliori le abilità in The Fate of Baldr, il 22 maggio su Steam.

Durante lo scorso mese Ananki Game Studio ha ospitato un playtest unico che ha riscosso grande successo. Il feedback dei partecipanti è stato sorprendente. Per celebrare questo traguardo, Ananki Game Studio ha aggiunto molte nuove funzionalità a The Fate of Baldr.

Nuove funzionalità:

Chat vocale in-game.

I giocatori ora possono unirsi a un host specifico utilizzando un codice.

Miglioramento del comportamento dei nemici e dei boss.

Nuove torri: torre del fuoco, torre del veleno, torre dell'aumento del danno e torre dell'aumento della velocità.

La dimensione del caricatore delle munizioni aumenterà man mano che il giocatore sale di grado.

La nave ora può essere potenziata per infliggere danni ai nemici.

Aggiunta la sezione FAQ a “Vikingpedia”.

Aggiornata la grafica di tutti i pianeti, torri e nemici.

Guarda il trailer di rilascio qui: https://youtu.be/mPgU7tCWYGs