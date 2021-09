Knockout City: l'evento di metà Stagione 2 Eroi conferisce superpoteri ai Brawlers

Scatenate il vostro spandex e assumete la vostra migliore posa da eroi, dodgebrawlers! A partire dal 31 agosto alle 14:00, Knockout City diventerà il campo di battaglia definitivo per eroi e cattivi con la nuovissima Playlist Superpoteri!. I giocatori riceveranno un superpotere casuale ogni volta che si rigenereranno in questa modalità 3v3 e potranno guadagnare una cache di oggetti sottoscrivendo Contratti unici per un periodo di tempo limitato.





Grazie ai vantaggi concessi da ciascuno dei sette poteri unici, i giocatori saranno in grado di dominare e annientare la squadra nemica in modi completamente nuovi. I sette superpoteri unici includono:

Super Rimbalzo Mutapalla - Quando sei appallottolato, i rimbalzi ti lanceranno in modo definitivo!

Super Carica - Guadagna carica extra da catture e passaggi!

Super Colpo Placcante - Affronta i tuoi avversari per infliggere danni!

Super Doppio Salto- Salta di nuovo nell’aria!

Superpoteri Curativi- Guarisci i tuoi cuori tornando indietro nel tempo!

Super Forza - Afferra gli avversari affrontandoli!

Super vista a raggi X - Guarda e prendi di mira i giocatori attraverso i muri! I cosmetici dell'eroe in edizione limitata possono essere scambiati con i Cristalli del Potere, guadagnati giocando partite in Street Play e League Play o dopo aver completato i Contratti. Alcuni Contratti richiedono la padronanza di uno dei poteri unici, come il contratto Dita Appiccicose, che può essere completato dopo aver segnato 10 KO con il super potere Super Forza. Il Bundle Eroe consentirà inoltre ai giocatori di prosperare come eroi, o raggiungere vette d’infamia criminale, con stile attraverso i nuovi oggetti leggendari, tra cui il V.I.P.E.R. La testa, la maschera Capitan KO, i guanti tecnici e la tuta informatica disponibili per 2400 Holobux nel Negozio rissa. Tra il Bundle Eroe e tutto ciò che è disponibile nel negozio dell'evento, ci sono oltre 20 cosmetici limitati e unici disponibili durante l'evento Eroi di Knockout City

I giocatori devono essere sicuri di provare la Playlist Superpoteri! e spendere i Cristalli del Potere guadagnati prima che l'evento termini, martedì 14 settembre alle 14:00.

Per ulteriori informazioni sull'evento, consulta il post sul blog qui.



