Knockout City: lancia la Stagione 3 - H@CKeD

Knockout City, il titolo ispirato al dodgeball di Velan Studios ed EA Originals, ha lanciato la Stagione 3 - H@CKeD disponibile da oggi per i giocatori di tutto il mondo. La Stagione 3 sfida i dodgebrawler a muoversi nel cortile di una prigione dismessa dopo che il loro mondo è stato violato da Z3R0, un occhio onniveggente che controlla la televisione, i cartelloni pubblicitari e persino gli abiti dei brawler. La nuova stagione dà ai giocatori la possibilità di indagare su chi, o cosa, sia Z3R0. I giocatori possono anche salire di livello e sbloccare oggetti esclusivi da sfoggiare sul campo, ora attraverso il Brawl Pass.

I nuovi contenuti di gioco per Knockout City Stagione 3 includono: 4 nuovissime playlist ed eventi - I Dodgebrawler scopriranno nuove modalità e nuovi colpi di scena oltre a quelli esistenti nel corso della stagione. Questi eventi assegneranno Holobux, XP o biglietti evento che possono essere usati per comprare cosmetici in un negozio dell'evento.

Nuovi contratti settimanali per l'equipaggio con 18 nuove ed esclusive ricompense cosmetiche - I giocatori possono indagare sui nuovi cosmetici dell'equipaggio: Trombe dell'equipaggio, che sono una serie di clacson unici e selvaggi che suonano mentre il tuo veicolo scivola alla vista nei filmati dell'introduzione alla partita. Inoltre, i nuovi contratti settimanali Brawl Pass e i nuovi contratti di livello e allenamento sono dietro ogni angolo.

Una nuova mappa: Lockdown Throwdown - Questo cortile della prigione abbandonata ha ancora alcuni dei suoi sistemi di sicurezza online! I droni Spotlight pattugliano la prigione e qualsiasi attaccabrighe si trovi sul loro cammino attiverà una torretta di sicurezza che che si aprirà e lancerà una Cage Ball verso il giocatore.. Questa meccanica può essere usata per ottenere un vantaggio su un avversario buttandolo fuori dalla mappa, oppure un giocatore può essere individuato di proposito e tentare di prendere la Cage Ball da usare contro la squadra avversaria.

Il nuovissimo Brawl Pass - A partire dalla Stagione 3, lo Street Rank non sarà l'unico modo per salire di livello e sbloccare cosmetici esclusivi da sfoggiare sul campo! Ecco a voi il Pass Rissa! Il Pass Rissa ha 100 livelli con ricompense uniche da ottenere lungo la strada. I livelli si sbloccano man mano che finisci le partite, guadagni XP e completi i contratti Brawl Pass. Ogni settimana, vedrai 6 nuovi Contratti Brawl Pass e potrai monitorare i tuoi progressi mentre giochi, salire di livello ti garantirà nuovi cosmetici esclusivi, veicoli della squadra, bevande energetiche, Style Chips, Holobux e altro ancora!

Nuovi contenuti aggiuntivi - Una nuova bevanda energetica, voci dei giocatori, luoghi Chonky, pacchetti e oggetti del negozio e altro ancora.

Un nuovo veicolo dell'equipaggio per la stagione 3, le motociclette, è disponibile in cinque diversi stili: Leggendario - Ghost Rider

Epico - Tech Bike

Raro - Boba Biker

Raro - Crypto Chopper

Raro - Barracuda

