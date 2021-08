Covid-19 : la Sardegna rischia zona gialla

Sardegna a rischio zona gialla: dunque regole e provvedimenti più severi già ad agosto, nella stagione turistica, soprattutto per chi non ha il pass verde. L'isola, che ha visto un progressivo aumento dell'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid-19 nei reparti di terapia intensiva, ha raggiunto - secondo gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) - la soglia critica del 10% (era l'1% a metà luglio) e, se tale percentuale venisse superata, andrebbe in zona gialla secondo i nuovi parametri per il viraggio delle Regioni, contenuti nell'ultimo decreto Covid che entrerà in vigore il 6 agosto.

La saturazione dei reparti non dipende solo dal numero assoluto dei ricoverati, ma anche dalla capacità di accoglienza: la Sardegna conta 196 posti in terapia intensiva; ieri c'erano 19 pazienti, quindi basta anche un solo ingresso per superare la soglia critica. E basterà, secondo il nuovo decreto, superare solo uno dei parametri (incidenza, ricoveri ordinari e terapia intensiva) per passare in zona gialla. Per quanto riguarda il tasso di presenze nelle aree non critiche, l'isola segna attualmente (i dati di Agenas sono aggiornati la scorsa notte) un 5% di occupazione, lontano dal 15% fissato come soglia massima.

Dopo la Sardegna, le regioni dove l'occupazione in terapia intensiva è più alta sono la Liguria con il 6%, Lazio e Sicilia con il 5% e la Toscana con il 4%. Tutti gli altri sono uguali o inferiori alla media nazionale del 3%.

Altre News per: covidsardegnarischiazonagialla