Knockout City: Disponibile la Stagione 2 Zuffa al Cinema

Oggi EA e Velan Studios hanno lanciato Knockout City Stagione 2: Zuffa al Cinema, offrendo ai giocatori un modo sicuro per partecipare a un'esperienza cinematografica senza precedenti.

Holwood Drive-In, la nuova mappa del titolo, offre un tema cinematografico con aree dinamiche ispirate alle pellicole classiche e a una visione realistica dei film, che farà sentire le crew parte dell'azione. Nella stagione 2, i giocatori possono trovare anche la nuova Palla Frizzante, che acceca gli avversari con della soda appiccicosa quando il manometro raggiunge il suo massimo livello, con alcuni colpi di scena strategici di enorme impatto. I brawler possono inoltre aspettarsi una serie di attrezzature a tema cinematografico, una nuova stagione di League Play e nuovi cosmetici, playlist e altro ancora.

Knockout City è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin, Steam ed Epic Games Store, oltre a PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità. I membri di Xbox Games Pass e EA Play possono giocare a Knockout City gratuitamente, e tutti gli altri possono provarlo gratuitamente fino allo Street Rank 25. Unisciti agli amici tramite cross-play, governa la città attraverso partite multiplayer velocissime e sperimenta strabilianti meccaniche di dodgeball, come non ne hai mai viste prima.







Puoi controllare tutti i dettagli di Knockout City Stagione 2: Zuffa al Cinema qui.

