La Collezione League of Legends UT di UNIQLO è disponibile

La collezione, già precedentemente annunciata, costituisce la prima collaborazione tra UNIQLO e Riot Games.





Oggi, UNIQLO e Riot Games hanno lanciato la loro attesissima collezione League of Legends UT (t-shirt UNIQLO), disponibile online e nei negozi UNIQLO di tutto il mondo. La collaborazione comprende sei t-shirt esclusive ispirate ai campioni più popolari di LoL come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori e i poro, oltre al famoso gruppo musicale femminile delle K/DA.



Le t-shirt hanno un prezzo di 14,90 € l'una e sono disponibili nelle taglie XXS-3XL. Sul sito web o sul canale YouTube di UNIQLO è disponibile un video di lancio per celebrare l'uscita della collezione League of Legends UT.

La collezione UT fa parte del progetto LifeWear di UNIQLO e comprende una vasta gamma di icone della cultura pop provenienti da tutto il mondo. Gli elementi visivi trasmettono in modo semplice e diretto l'individualità e l'umore di chi indossa queste magliette. Fino ad oggi, la serie può vantare collaborazioni con altri marchi famosi in tutto il mondo come MARVEL, Disney e altri ancora.



Dal suo lancio nel 2009, League of Legends è cresciuto fino a diventare uno dei giochi per PC più popolari al mondo e un vero e proprio baluardo degli eSport. Ogni giorno, LoL registra un picco di circa 8 milioni di giocatori connessi contemporaneamente in tutto il mondo ed è diventato una fonte di ispirazione per molti progetti multimediali nel mondo della musica, dei fumetti, della TV e altri ancora. Le finali del suo Campionato Mondiale, uno dei tornei più prestigiosi e seguiti al mondo, nel 2020 sono state viste online da 21,8 milioni di spettatori in media al minuto (AMA), una cifra record per gli eSport.

