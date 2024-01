Il pre-order di BANDLE TALE: A LEAGUE OF LEGENDS STORY è ora disponibile

Riot Forge annuncia che è ora disponibile il pre-ordine di Bandle Tale: A League of Legends Story, l'attesissimo GDR con un sistema di creazione di oggetti dello sviluppatore Lazy Bear Games, su tutti i principali store digitali al prezzo di 24,99€. Tutti i fan che preordineranno il gioco riceveranno dei bonus digitali esclusivi, tra cui il cappello scout di Teemo, il poro scout di Bandle, la Casetta senza tempo, una ricetta degli Yordle e altro ancora. Bandle Tale: A League of Legends Storyuscirà mercoledì 21 febbraio 2024 per Nintendo Switch™ e PC su Steam, GOG ed Epic Games Store.

In Bandle Tale: A League of Legends Story, i fan possono vestire i panni di uno dei tanti stravaganti abitanti di Bandle City: gli yordle. Quando la rete di portali di Bandle City collassa e il loro mondo piomba nel caos più assoluto, bisogna fare il possibile per ristabilire l'equilibrio. È possibile raccogliere e creare oggetti e organizzare feste stravaganti per completare le missioni con Teemo, Tristana, Veigar e molti altri amati campioni di League of Legends per salvare Bandle City e riunire i suoi abitanti. Grazie alla sua esperienza fandom informale, il gioco attirerà un vasto pubblico, come appassionati di LoL, amanti dei giochi rilassanti e non solo.

Inoltre, su merch.riotgames.com sono disponibili l'edizione deluxe al prezzo di 29,99€ e l'edizione per collezionisti al prezzo di 149,99€ . L'edizione deluxe contiene il gioco base e un bundle di DLC che include il pacchetto aspetto Mascotte Poro, il pacchetto aspetto Casa-zaino, un pacchetto con scie di effetti particellari e il pacchetto Menù segreto. L'edizione per collezionisti contiene statuette di yordle, diorama, adesivi, spille in legno, un quaderno, un artbook, una scatola dell'edizione per collezionisti e tutti icontenuti digitali inclusi nell'edizione deluxe.