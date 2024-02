Bandle Tale: A League of Legends Story disponibile

Oggi Riot Forge e Lazy Bear Games sono orgogliosi di annunciare che Bandle Tale: A League of Legends Story , l'attesissimo GDR con un sistema di creazione di oggetti, è ora disponibile su Nintendo Switch™ e PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. Sviluppato da Lazy Bear Games e pubblicato da Riot Forge, Bandle Tale è finalmente disponibile in tutto il mondo.

In Bandle Tale, i fan possono vestire i panni di uno dei tanti stravaganti abitanti di Bandle City: gli yordle. Quando la rete di portali di Bandle City collassa e il loro mondo piomba nel caos più assoluto, bisogna fare il possibile per ristabilire l'equilibrio. I giocatori possono raccogliere e creare oggetti e organizzare feste stravaganti per completare le missioni con Teemo, Tristana, Veigar e molti altri amati campioni di League of Legends per salvare Bandle City e riunire i suoi abitanti. Grazie alla sua esperienza informale, il gioco attirerà un vasto pubblico, come appassionati di LoL, amanti dei "giochi rilassanti" e non solo.

L'edizione standard del gioco è ora disponibile su tutti i principali store digitali al prezzo di 24,99€. Inoltre, su merch.riotgames.com sono disponibili l'edizione deluxe al prezzo di 29,99€ e l'edizione per collezionisti al prezzo di 149,99€. L'edizione deluxe contiene il gioco base e un bundle di DLC che include il pacchetto aspetto Mascotte Poro, il pacchetto aspetto Casa-zaino, un pacchetto con scie di effetti particellari e il pacchetto Menù segreto. L'edizione per collezionisti contiene cinque statuette di yordle, unkit diorama del centro di Bandle, un set di adesivi, un set di spille in legno, un quaderno, un artbook con copertina rigida, una scatola speciale dell'edizione per collezionisti e tutti i contenuti digitali inclusi nell'edizione deluxe.