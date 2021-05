Elodie super bomba sexy su instagram

Elodie è sempre molto attiva sui social media dove di solito regala anche qualche chicca ai suoi follower. Nelle scorse settimane si è mostrata sui social, dove è sempre molto attiva nelle storie e nella condivisione di pubblicazioni, mostrandosi di fronte a lei in compagnia del fidanzato Marracash, e in alcune riprese da solista. Ma oggi la giovane artista ha sorpreso i suoi milioni di fan con una serie di foto e video davvero hot. Il post riguarda la sua ultima lezione di danza, in cui Elodie la manipola al massimo e mostra le sue curve in un vestito davvero audace.

Elegante, incantevole e sempre sensuale nei suoi post, è apparsa questo pomeriggio come ballerina. La donna, infatti, ha condiviso con lei il suo corso di ballo, che è anche la didascalia del post, in 2 foto e nel video della performance completa. La prima foto mostra le cantate di profilo, con un body aderente e calze a rete che urlano. Il suo outfit ovviamente nel secondo e terzo post, in cui è in compagnia del suo coreografo. Esibendosi tra seducenti mosse di danza e pose da urlo ha fatto impazzire i fan.

