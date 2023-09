Elodie nuda svela la sua immagine celestiale su Instagram: il nuovo singolo A fari spenti fa impazzire i fan

Elodie ha scatenato una vera e propria tempesta su Instagram con una foto che ha fatto impazzire i suoi fan. Nel tentativo di catturare l'attenzione per il lancio del suo nuovo singolo, "A fari spenti", la cantante ha svelato un lato di sé che ha fatto scalpore online. La sua immagine senza veli, con i lunghi capelli che appena coprono il seno e una mano a sostituire la famosa "foglia di fico" di memoria biblica, ha scatenato un'ondata di like e commenti.

L'influencer Il Menestrelloh ha dichiarato: "L'infarto c'è stato," mentre alcuni fan hanno espresso fantasie e desideri fetish legati alla foto. C'è chi ha chiesto di vedere la parte tagliata della foto, addirittura con calzini bianchi. Altri sono rimasti affascinati dai capelli di Elodie, mentre alcuni hanno elogiato senza mezzi termini la sua bellezza.

I commenti più ardenti sono arrivati sorprendentemente da altre donne, in particolare Andrea Delogu, nota per la sua ammirazione per Elodie, che l'ha salutata con un entusiastico "EloDea". Giulia Salemi, invece, ha commentato con un semplice e appassionato "Sbavo" seguito da una faccina.

Ma alla fine, come è la canzone "A fari spenti"?

