Wacom: il regalo perfetto per celebrare la creatività delle Mamme

on Wacom, l'eccellenza si fonde con la creatività per offrire esperienze uniche e indimenticabili.

Ogni mamma è unica, e noi di Wacom abbiamo il regalo perfetto per ogni stile e passione. Dalle mamme lavoratrici alle creative, abbiamo una vasta gamma di soluzioni e prodotti innovativi che renderanno ogni giorno un'avventura artistica.

Mamme artiste con il Display interattivo Wacom One 13" o 12"

Per le mamme che amano esplorare nuovi orizzonti creativi, il display interattivo Wacom One è la scelta ideale. Con schermi cristallini e funzionalità multitouch, trasformeranno ogni momento in un'esperienza artistica senza precedenti.

Disponibile nei due formati da 11,6" o con schermo Full-HD da 13,3" vanta un design elegante e compatto. La versione Wacom One 13" aggiunge la comodità della funzionalità multi-touch a 10 dita. È inoltre possibile scegliere i colori che si preferiscono per la parte anteriore e posteriore della nuova penna Wacom One Standard. Grazie alla tecnologia UD Pen, la serie Wacom One è compatibile con un'ampia gamma di penne di terze parti.

Wacom One 12, è invece progettato per coloro che già possiedono una penna EMR compatibile e i relativi cavi USB-C. Questo dispositivo versatile si adatta perfettamente a Windows, Mac, Android e Chrome OS, offrendo così la libertà di esprimere la creatività su diverse piattaforme. Con la sua natura versatile, ti permette di passare agevolmente dall'arte tradizionale a quella digitale, grazie ai comandi intuitivi tramite penna e al display ad alta definizione.

Prezzo: 319,99 € (versione 12") oppure 539,98 € (versione 13" touch)

Link Wacom One 13”:

Wacom e-store: https://estore.wacom.com/en- it/wacom-one-13-touch- dth134w3b.html

Amazon: https://www.amazon.it/ Tavoletta-Wacom-multi-touch- batteria-Chromebook/dp/ B0CC328JD8?ref_=ast_sto_dp&th= 1&psc=1

Link Wacom One 12”:

Wacom e-store: https://estore.wacom.com/en- it/wacom-one-pen-display- bundle-dt-hm.html?Choose% 20Display=DTC121W3B